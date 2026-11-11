力積電上月營收攀峰！明年代工價格看漲近20% 可望持續挹注業績

晶圓代工廠力積電（6770）昨（10）日公布10月合併營收80.3億元，創單月歷史新高，月增4.74%，年增94.19%，反映客戶需求升溫、出貨量增加；前十月合併營收602.33億元，年增56.98%。

展望後市，力積電看好記憶體代工價格改善，以及邏輯晶片調價效益陸續反映，預估本季營收可望較上季雙位數成長，明年並規劃進一步調漲部分晶圓代工價格，持續挹注營運。

力積電說明，記憶體代工業務採投片計價，第3季產出晶圓反映的價格，仍較投片價格低約三成，代表先前調價效益尚未全數進入營收，後續較高價格的投片逐步轉為產出，可望成為營收成長重要支撐，搭配出貨量增加，持續推升第4季營運。

邏輯晶片代工也是另一項成長來源，力積電說明，相關代工價格持續調漲，預計與記憶體業務共同帶動本季營收。

法人分析，力積電10月營首度站上80億元，為本季業績奪下好彩頭，後續調價反映進度及客戶投片需求，將是營收能否維持成長觀察重點。

展望明年，力積電規劃針對部分晶圓代工價格再調漲10%至20%，延續價格改善趨勢，相較單靠出貨量增加，代工報價上揚，有助提高相同出貨規模下的營收貢獻，若客戶需求維持熱度，量價同步改善，可望進一步支撐營運。

展望2027年，力積電對營收、獲利持積極樂觀看法，主要著眼AI應用動能持續強勁，帶動相關晶片需求，公司將以既有記憶體與邏輯代工業務為基礎，爭取需求回升及價格調整商機，力拚將今年下半年的營收成長動能延續至明年，並逐步轉化為獲利改善。