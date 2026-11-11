英業達樂觀營運年年增

英業達（2356）前三季獲利繳出同期新高成績單，總經理蔡枝安昨（10）日表示，AI伺服器成長力道續強，有信心2026年、2027年營運持續上升，預期明年缺料狀況可望逐步改善。

英業達昨日召開法說會，並公布第3季毛利率4.2％，與第2季持平；稅後純益25.38億元，季減34.8％，年減7％，每股純益0.71元。

英業達前三季平均毛利率4.4％，年減5.3％；稅後純益88.61億元，年增33.8％，同期新高，每股純益2.47元。

蔡枝安表示，2026年營收、獲利都可望勝過2025年，並對2027年樂觀。從各產品線來看，GPU、ASIC伺服器成長力道將會更加強勁，今年下半年的新專案訂單預計將在2027年、2028年陸續發酵，看好公司2027年營運可望比2026年更強。

從各型專案開發來看，英業達指出，當前GPU伺服器以輝達平台為主，超微平台亦有所著墨。在輝達平台Vera Rubin專案已經延伸到L11／L12，HGX架構則到L10／L11；超微平台則聚焦L6；ASIC伺服器則分別有L6、L10，預期明年L10營收占比持續放大。

PC市場方面，英業達指出，受原物料產品單價大幅提升影響，原先預期將在今年發生的企業換機潮並未出現，預料PC市場有望在2026年落底，2027年開始逐步回溫，企業換機潮將成明年領軍PC市場的主要動能。

觀察原物料缺貨情況，英業達說，目前長短料當中，並沒有需要任何提列庫存損失的必要，存貨金額雖然相對較高，但只要短缺料件到貨，就可以快速組裝出貨，也沒有任何成品堆積在庫存的問題出現，預期明年長短料情況問題有望獲得改善。