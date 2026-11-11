禾伸堂高階MLCC擴產

被動元件廠禾伸堂（3026）昨（10）日召開法說會，公司表示，AI伺服器電源需求強勁，推升高階積層陶瓷電容（MLCC）出貨持續攀升，目前客戶需求遠超過供給，該公司積極擴充高階MLCC產能，預估今年產能年增30%，明年再增加40%，看好未來兩年AI商機持續發酵。

禾申堂指出，受惠GPU、TPU及ASIC等AI運算平台加速發展，第3季AI應用占被動元件營收比重已攀升至35%，本季力拚增至38%，較去年全年的19%倍增，並預期高階MLCC出貨及營收將再成長，帶動被動元件占整體營收比重由第3季49%，朝50%目標邁進。

談到產能供需狀況，禾伸堂坦言，目前客戶提出的需求遠大於公司規劃的產能增幅，即使明年產能將再擴增40%，仍須積極提升供貨能力。

除了持續添購設備，該公司也啟動製程良率改善計畫，希望在新設備尚未到位前，透過提高單位時間產出，進一步增加有效產能。

擴產進度方面，今年第3季設備已陸續進場，第4季開始調整產出，明年第1、2季將有新設備接續到位，預計第2、3季逐步貢獻產能，整體進度符合預期。

配合擴產布局，公司規劃未來五年資本支出35億元以上，明年投入金額高於今年，主要擴產重心仍放在台灣。

禾伸堂分析，AI伺服器電源功率從早期600瓦、800瓦，一路提升至18kW、30kW，甚至110kW，電源系統逐步轉向獨立電源機架及多相電架構，帶動諧振電容用量增加。

另一方面，AI晶片高速運算造成電壓及電流劇烈變化，對輸出電容的高壓、高容及耐高溫特性要求同步提高，推升高階MLCC規格升級。

至於產品布局，禾伸堂說明，除高階NP0諧振電容外，X7、X8系列高壓高容產品需求也快速升溫，尤其TPU與ASIC平台導入後，輸出電容占比明顯提升，預估明年AI應用的諧振電容與輸出電容需求結構將接近各半，成為推動營收成長的雙引擎。