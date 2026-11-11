AI水冷散熱大廠奇鋐（3017）昨（10）日召開法說會，公布上季獲利季增逾二成，每股純益29.32元，創單季歷史新高；前三季賺逾七個股本，每股純益73.86元。公司透露，從在手訂單觀察，本季及明年需求依然相當看好，維持樂觀、正向展望。

奇鋐指出，上季獲利再度攻頂，反映AI水冷零組件出貨動能強勁，加上散熱需求已經延伸至包括CPU、記憶體、收發器與電源供應器等AI資料中心其他周邊零件，推升整體AI水冷需求增加。

奇鋐結算，第3季營收590.89億元，季增20.3%，年增51.8%；稅後純益115.64億元，季增20.9%，年增116.6%；毛利率33.86%，季增1.29個百分點，年增7.74個百分點，營收、稅後純益、毛利率均寫下單季歷史新高。

累計前三季營收1,572.48億元，年增71.2%；稅後純益290.47億元，年增131.5%，每股純益73.86元。

奇鋐強調，現階段公司核心策略是不會一味追求營收擴大，而是積極追求獲利成長，目前旗下水冷相關零組件扮演各家客戶核心供應鏈，甚至在初期量少時扮演獨供角色，顯示與客戶合作關係密切。

展望未來，奇鋐強調，從在手訂單觀察，持續看好本季及明年AI水冷散熱需求，維持樂觀、正向態度不變。奇鋐已經開始積極出貨技術門檻高、複雜度高而且毛利率較佳的雙面水冷板，有信心明年出貨動能進一步擴大。

資本支出方面，奇鋐預估，今年約150億元，明年有望擴大到150億元至200億元，主要用於擴增水冷相關零組件，相關產能會在越南廠擴產。

此外，奇鋐預期，明年ASIC相關營收貢獻將超越GPU，兩項業務都會持續成長，ASIC成長力道更為強烈。為因應市場需求，奇鋐規劃明年水冷產能擴增五成。