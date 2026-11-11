融程電軍工國防接單旺

工業電腦廠融程電（3416）昨（10）日舉行法說會，公司對明年樂觀看待，預期軍工國防仍是成長主軸，董事長呂谷清預估，明年業績將續創新高，未來三年融程電營收年均複合成長率基本至少要保持兩成以上。

此外，融程電近期拿下無人自動駕駛系統大單，將帶動明年整體邊緣AI業務持續成長。

呂谷清表示，明年國防軍工仍是主要成長動能，相比今年至少成長30%以上，增幅有機會達到五成，主因公司產品線日益完備，現有訂單仍呈現上升態勢。

融程電第3季稅後純益2.23億元，季增11.4%，年增25.9%，創新高，每股純益2.63元。展望本季，呂谷清指出，第3季為出貨高峰，預期本季將回到第2季水準，但仍會比去年同期成長，伴隨產品組合優化，預期本季毛利率將向上。