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大同財報／前三季賺18.76億元、EPS 0.89元 第3季受業外影響轉虧

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同公司。記者籃珮禎／攝影
大同公司。記者籃珮禎／攝影

大同（2371）董事會10日通過最新財報，受華映案利息費用與匯損等業外衝擊，第3季單季歸屬母公司業主淨損3995.1萬元，較第2季獲利20.14億元與去年同期獲利6.1億元由盈轉虧，每股淨損0.02元。大同表示，華映案相關利息費用將於正式和解後，依會計規定辦理回沖。

大同第3季合併營收117.48億元，季減9.73%、年減12.9%；毛利率16.73%，較第2季下降0.64個百分點，較去年同期提升0.63個百分點；營業利益5.41億元，季減20.81%、年減2.61%，營益率4.61%，季減0.65個百分點、年增0.49個百分點。單季業外收支由盈轉虧，淨損4.61億元，主要受華映案利息費用及新台幣兌人民幣匯兌損失拖累，導致獲利轉虧。

累計前三季表現方面，大同前三季合併營收362.5億元，年減2.13%；營業利益16.58億元，年減5.21%；歸屬母公司業主稅後淨利18.76億元，年增35.51%，每股純益0.89元，優於去年同期的0.65元。截至今年第3季底，大同每股淨值為22.84元。

展望後市，大同加速轉型為能源基礎建設整合者，全力推動「電力、算力、土地」三大策略。目前重電事業群在手訂單維持逾200億元高檔，訂單能見度達2027年，目標明年AI資料中心業務占電力事業群營收一成，並帶動整體營收力拚雙位數成長。

產能方面，大同配電級觀音新廠已完工，正積極評估籌設北美生產基地以滿足特高壓變壓器需求，加上透過新設子公司重回台電強韌電網標案供應鏈，以及華映案後續和解回沖，營運可望逐步重回成長軌道。

大同

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