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大聯大第3季獲利首度衝破百億 每股賺5.96元

中央社／ 台北10日電

IC通路大廠大聯大今天公布第3季財報，單季營收新台幣5099.96億元，季增11.8%、年增108.6%；稅後淨利103.9億元，季增20.5%，較去年同期大幅成長226.9%，單季獲利首度衝破百億元大關，創歷史新高，單季每股純益5.96元。

大聯大前3季營業淨利349.21億元，年增140.2%；稅後純益245.59億元，年增238.2%，皆已超越2025年全年水準，前3季每股純益14.42元。

大聯大說明，第3季營運成長，主要受惠電源管理、伺服器、網通設備、儲能系統及高密度連接元件展現強勁拉貨動能，車用電子與工業控制需求也穩步推進，此外，智能倉儲管理與資訊系統整合等高附加價值服務需求同步擴增，匯聚成全方位的結構性成長動能。

大聯大今天也公告第4季財測，以新台幣32.5元兌1美元為匯率假設，預估營收介於4800億至5300億元；預估毛利率介於4.35%至4.55%；預估稅後淨利介於89.76億元至101.68億元；預估每股純益介於5.13元至5.81元。獲利預估比第3季略降，但繼續維持歷史高檔。

大聯大今天同步公布10月營收1492.96億元，年增79%，但從9月的歷史高點下滑32%，為歷年同期新高。

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