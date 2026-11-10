聽新聞
0:00 / 0:00
創控第3季獲利大增1.4倍 EPS 0.59元創上市來同期新高
半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控科技公告2026年第3季營運成果暨10月營收。第3季營收1.86億元，創歷年同期新高，年增55.39％；毛利率、營益率、淨利率同步上揚，營業利益4706萬元、稅後純益3932萬元均創上市來同期新高，分別較去年同期大幅成長227.26％、139.7％，每股純益（EPS）0.59元。
創控前三季營收3.89億元，成長15.71％；稅後淨利5047萬元，成長1690.95％；每股純益0.75元。營收、獲利、EPS同步創下歷史新高。
創控今日也同步公布10月營收5641萬元，較去年同期成長5.52％，連續第三個月單月創歷年同期新高；累計1-10月營收4.45億元，年增14.32％，也創下歷年同期新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。