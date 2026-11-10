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台灣櫻花財報／前三季獲利10.44億元、年增4.4% 每股稅後純益4.78元
台灣櫻花（9911）公布第3季暨前三季營運成果。累計前三季合併營收81.27億元、年增5.3%；營業利益12.59億元、年增7.2%；稅後純益10.44億元、年增4.4%，每股稅後純益達4.78元。
受惠於AI智慧產品升級、淨水事業成長及整體家居業務穩健發展，帶動營收與營業利益雙成長，且營業利益增幅優於營收，展現核心事業的成長動能與經營效益。
第3季合併營收26.31億元、年增2.9%；營業利益3.99億元，年增4.4%；稅後純益3.35億元、年增0.2%，每股稅後純益1.53元。
第3季營收成長較前期趨緩，主要受到廚衛電事業影響，因零售經銷通路持續消化前期備貨庫存，加上去年同期熱水器新品上市鋪貨基期較高，使營收表現相對持平。
相較之下，整體家居事業受惠於前期簽約建案陸續進入交屋及安裝階段，持續挹注營收。整體而言，第3季營業利益仍維持成長，反映公司持續推動產品結構優化及營運效率提升，支撐本業獲利表現。
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