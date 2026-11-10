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豆府營收／前十月36.48億元、年增率8.59% 創同期新高
豆府（2752）10日公告10月合併營收3.49億元，較去年略減1.57%，主因10月下旬的中颱薔琵，影響兩個營業日之全台各門店營運；累計前十個月合併營收為36.48億元，年增率為8.59%，為歷年同期新高。
豆府餐飲集團旗下主力品牌「涓豆腐」，在10月中旬推出全新菜單「 朝鮮御膳重返餐桌：年糕秘錄」，將韓國餐桌上的靈魂食材「年糕」，巧妙包裝成一本充滿驚喜的宮廷秘錄，包含全羅道年糕牛肉餅、脆錦辣湯年糕煲、金絲餃子年糕湯等十一道精緻料理，挑戰韓料天花板；同步推出Binggrae特調咖啡系列，絕美的分層，好拍又好打卡，也成功吸引大量消費者持續來店品嘗新菜，對於未來營運也必然有所助益。
時序已進入第4季，向來為豆府餐飲集團的展店旺季，像是旗下重點品牌「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」等，在今年年底與明年年初，都有展店計畫，此外，第4季向來也為餐飲業的重點營運季度，因為包含百貨商場周年慶，以及年末聚餐旺季加上年末聖誕節假期，對於業績都是有明顯助益，因此第4季業績對於豆府來說，仍然正向看待。
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