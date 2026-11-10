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大東電營收／10月7.6億元、年增38％ 創下單月歷史次高
大東電（1623） 10日公告，10月營收7.61億元，年增38.12%，單月創下歷史次高，累計前十月56.79億元，年增5.42%，累月營收創同期新高。
大東電目前在手訂單維持百億元以上，大東電表示，隨著強韌電網、綠能發展及AI資料中心擴建等需求持續推升，電纜產業長期需求依舊強勁。
大東電表示，全球電網升級需求持續增加，大型電力設備及電纜市場可望維持成長動能，公司將持續受惠長期電力基礎建設升級趨勢。另一方面，公司先前已取得美國35kV中壓電纜UL認證，並積極布局美國市場，尋求海外市場成長機會。
此外，國內電網地下化需求也將成為電纜產業另一項成長動能。台電規劃自2027年起兩年投入50億元，針對六都18個行政區推動地下線路更新，以提升城市電力韌性及供電能力。隨地下電網逐步進入汰換與更新階段，可望為電纜業者帶來新一波商機。
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