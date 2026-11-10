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全家餐飲營收／前十月24.97億元、年增10.9% 創同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全家餐飲（7708）10日公告合併營收10月份為2.48億元，相較去年同期年增5.12%；合併1-10月累計營收共24.97億元，較去年同期成長10.9%，單月及累計營收皆創歷史同期新高，前十月營收維持雙位數成長。

公司表示，綜觀10月營運表現，主要受惠百貨周年慶及連假聚餐人潮，加上旗下品牌持續透過期間限定商品、節慶套餐及話題行銷掌握消費商機，多品牌共同挹注營收表現，帶動10月營收較去年同期穩健成長。

全家餐飲10月旗下三大品牌掌握不同消費客群及用餐需求。大戶屋持續嚴選好食材，透過健康及多元化餐點滿足消費者用餐需求，帶動品牌營收動能；bb.q CHICKEN延續韓國人氣偶像Felix全球代言人話題，結合限定套餐及粉絲行銷活動，擴大年輕消費族群觸及；IKIGAI燒肉則滿足個人及微聚餐燒肉市場，透過多元套餐選擇，掌握日常用餐及聚餐商機，帶動品牌營運動能。

展望後市，隨著百貨周年慶進入高峰，加上天氣逐漸轉涼及年末聚餐旺季接續登場，預期將持續挹注旗下品牌營收動能。大戶屋推出「冬日好食選」活動，結合單人及雙人優惠套餐，並推薦適合冬季享用的鍋物，掌握個人用餐及親友聚餐需求。

IKIGAI燒肉自11月起推出「年末好好吃肉祭」，主打A5和牛及牛豚雙享雙人套餐，搶攻年末犒賞及聚餐商機；bb.q CHICKEN則延續全球代言人Felix合作熱度，推出限量偶像周邊活動，結合限定套餐與粉絲收藏商機，持續創造品牌話題，推升營收動能。

此外，全家國際餐飲持續擴大餐飲市場布局，大戶屋繼10月於南港中信金融園區開出新店後，11月8日再於桃園八德置地廣場開幕，持續拓展品牌服務據點，擴大營運規模，為後續營收成長挹注動能。全家國際餐飲截至10月底，旗下大戶屋、bb.q CHICKEN及IKIGAI燒肉三大品牌全台共77家店，持續聚焦個食、多元餐飲型態布局市場，穩健累積營運成長動能。

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