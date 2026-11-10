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集雅社營收／10月6.29億元、年增22.23% 小家電與寵物家電熱銷

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
集雅社門市。圖／業者提供
集雅社門市。圖／業者提供

百貨業精品家電通路商集雅社（2937）10日公告10月合併營收6.29億元，月增54.68％，年增22.23%；累計前十月營收45.44億元，年增14.24%，續創歷史同期新高。

集雅社表示，受惠全台百貨周年慶陸續進入銷售高峰，搭配高階家電換機需求及會員優惠活動，帶動10月營收持續成長。其中，小家電與寵物家電為近期成長最突出的品類，反映消費者對便利生活及精緻化寵物照護的需求持續增加。

集雅社指出，受惠服務品質與營運策略奏效，推升客單，今年整體營運表現維持穩健成長的態勢，即使第3季為傳統營收相對低檔，單季營收仍達12.91億元，年增16.07%；累計前三季營收39.15億元，年增13.06%，且第二、第3季已連續兩季維持雙位數成長。

此外，隨著10月百貨周年慶全面展開，品牌、百貨與銀行共同推出滿額贈、信用卡回饋及會員優惠，進一步刺激家電汰舊換新與居家升級需求，第4季營運動能亦持續增溫。

集雅社進一步指出，隨著雙薪家庭、小宅化及生活型態改變，消費者愈來愈重視家務效率與時間管理，帶動掃拖機器人、無線吸塵器及多功能廚房家電等產品需求成長。尤其新一代智慧清潔家電具備自動集塵、智慧辨識及清潔整合等功能，讓家務工作逐漸朝自動化發展，消費者也更願意選購功能完整、使用便利的中高階機種，帶動相關品類銷售持續升溫。

另一項成長亮點則來自快速崛起的寵物家電市場。根據農業部2026年公布的全國家犬貓飼養數量調查，台灣家犬及家貓合計已超過320萬隻，其中家貓約174萬隻，較前次調查成長32.8%。隨著寵物逐漸成為家庭重要成員，飼主對生活環境與照護品質的要求同步提高，帶動具備除毛、除臭及智慧清潔功能的寵物相關家電需求增加。

集雅社表示，過去寵物家庭多以一般清潔設備維持居家環境，如今消費者更重視針對毛髮、異味及過敏原設計的專用型產品，包括寵物友善空氣清淨機、具備寵物毛髮清潔功能的吸塵器及掃地機器人等，都成為市場關注焦點。此類商品不僅講求清潔效率，更重視使用便利性與居家空氣品質，也使寵物經濟逐漸由食品、用品延伸至高附加價值家電市場，為精品家電通路創造新的銷售機會。

集雅社表示，未來將持續強化高階家電選品，並掌握智慧清潔、小家電及寵物家電等新興需求，結合百貨通路優勢與家電規劃師專業服務，擴大多元產品銷售機會，為全年營收成長增添動能。

集雅社

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