慶豐富財報／第3季三率三升、EPS達0.75元 前三季獲利超越去年全年

慶豐富（9935）公布第3季合併財報，合併營收13.84億元，季增2.5%、年增5.6%，受惠窗簾事業營運保持成長表現，加上美國退稅挹注，推升第3季稅後淨利達1.33億元，季增22.9%、年增4.1%，每股稅後純益0.75元，獲利為近六年同期新高。

累計前三季合併營收39.42億元，年增7.1%，稅後淨利3.3億元、年增83.3%，每股稅後純益1.87元，前三季獲利已超越2025年全年水準，並刷新自2004年以來同期新高。

慶豐富指出，第3季窗簾事業持續發揮全渠道通路客戶策略綜效，其中，集團積極擴充免打孔窗簾系列於線上電商通路客戶的產品布局，藉由免工具安裝、便利性及多元尺寸選擇等產品特色，貼近北美消費者居家修繕與窗簾替換需求。

同時，線上電商通路客戶亦持續推進促銷活動、增加線上銷售資源投入，帶動平台流量及終端消費者購買轉換率提升，推升第3季線上電商通路客戶銷售分別季增1.9%、年增15%，進一步優化窗簾事業整體銷售結構。

再加上第3季美國退稅挹注下，第3季毛利率、營業利益率及稅後淨利率，分別提升至31%、15%及10%，較去年同期明顯精進，並繳出三率三升的佳績。

慶豐富同步公布10月合併營收4.90億元，月增2.7%、年增27.7%，累計前十月合併營收達44.32億元，年增9.1%。

慶豐富指出，10月營收成長主要受惠電商與專業市場客戶銷售持續增加，反映多元通路布局效益延續，而相較大型實體零售通路，電商與專業市場客戶在產品選擇、客製化需求及採購彈性上更具差異化，有助於慶豐富持續優化整體窗簾事業的銷售結構。

展望第4季，慶豐富持審慎樂觀看法。將持續深化大型實體零售、線上電商及Pro專業市場等全渠道通路客戶布局，並依據不同通路客戶的採購模式與終端消費需求，提供多SKU產品管理、快速補貨、客製化服務及穩定交付等服務。

隨著線上電商與專業市場客戶合計營收比重，逐步超越大型實體零售通路，集團亦持續將資源投入電商產品線擴充及專業市場客戶開發，同時也持續優化供應鏈、生產效率與費用結構，在全渠道布局與產品組合改善效益持續發酵下，有望創造未來營運保持向上成長態勢。