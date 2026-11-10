瓦城財報／前三季EPS 4元 第4季百貨周年慶、生日慶接力助攻

瓦城（2729）10日公布第3季財報，累計前三季合併營收達49.05億元，年增6.24%，創歷史同期新高。獲利表現方面，前三季營業毛利24.36億元、營業利益2.68億元、稅後純益1.70億元，年減39.15％，EPS 4.00元；第3季單季EPS為0.53元。

瓦城表示，前三季獲利較去年同期減少，主要受食材、人事及其他營運成本上升影響。面對成本壓力，集團將持續推動供應鏈整合及門市營運效率提升，強化成本管控，力求獲利表現逐步回穩。

回顧第3季，受惠於暑期出遊旺季、父親節及中秋連假等節慶商機，帶動家庭與親友聚餐需求升溫，推升瓦城全台門市來客數，加上檔期行銷活動及新店展店效益同步發酵，帶動集團整體營收成長。

瓦城本季也透過跨界聯名與 IP 行銷創造消費新亮點，包括首度攜手「吉可頌」推出中秋聯名禮盒，以及舉辦「粉紅豬小妹」IP 主題活動，進一步強化品牌互動及顧客黏著度。

此外，瓦城持續發揮多品牌、多菜系布局優勢，深化指標型商場據點經營。以桃園大江購物中心為例，集團旗下已有五大品牌進駐，透過多元菜系與品牌定位互補，滿足家庭、親友及不同客群的聚餐需求，不僅擴大集團品牌的市場觸及，更發揮多品牌聚客綜效，提升單一商場據點的整體營運效益。

瓦城8月底並首度進軍東台灣市場，於台東秀泰廣場同步開出「瓦城」及「時時香」雙品牌，進一步完善全台營運版圖。憑藉集團長期建構的「東方爐炒連鎖化系統」，新店開幕後即獲市場熱烈迴響，「瓦城」台東店首周末最高翻桌率達 5 次，展現品牌跨區域展店的市場吸引力與營運複製實力。9 月更接續於京站小碧潭店開出「瓦城」，鎖定捷運共構商場及周邊高密度住宅家庭客群，持續深化展店布局。

海外市場方面，集團持續推進國際化布局，繼洛杉磯 (Westfield Century City) 首店「Very Thai by 瓦城」營運穩健後，8月再於洛杉磯銀湖區（Silver Lake）開出美國第二個品牌，以更鮮明、年輕化的品牌定位及差異化菜單切入當地市場，進一步拓展多元消費客群。隨著兩大品牌相繼落地，集團美國市場正式邁向多品牌營運階段，並持續深化在地供應鏈整合、人才培訓、營運管理能力，以及在地消費洞察，為後續北美市場拓展奠定基礎。

瓦城同步公布10 月合併營收5.0億元；累計前十月合併營收達54.05億元，年增 5.41%，再創歷史同期新高。瓦城表示，本月受颱風及部分縣市停班停課影響，旗下部分商場及街邊門市配合防颱措施暫停營業，營業天數減少，短期影響單月營收表現。惟受惠雙十連假聚餐需求，以及百貨周年慶帶動來客人潮，前十月累計營收仍維持穩健成長。

集團於本月啟動「瓦城生日慶」系列回饋活動，結合專屬優惠及 wa10 APP 會員互動機制，持續深化會員經營，強化顧客回訪誘因與品牌黏著度，進一步鞏固既有客群，為旗下品牌注入成長動能。

展望第4季，全台各大指標百貨商場陸續迎來年度周年慶旺季，瓦城憑藉多數門市進駐核心百貨及購物中心的通路布局優勢，可望受惠商場人潮與消費熱度升溫，帶動門市來客及營收表現。

此外，隨著時序進入歲末餐飲旺季，企業尾牙、春酒及年末親友聚餐需求陸續升溫，集團旗下各品牌將積極掌握大宗訂席與節慶聚餐商機，發揮多品牌、多元菜系及不同價位帶的經營優勢，滿足各類客群需求，持續擴大歲末檔期營運效益。

展店布局方面，集團持續看好海內外餐飲市場長期發展潛力，國內將延續多品牌精準展店策略，聚焦核心百貨商場、軌道生活圈及具成長潛力區域，穩健拓展新據點，持續提升市場滲透率；海外則以洛杉磯「Very Thai by 瓦城」及「BOBO Thai」兩大品牌為營運基礎，深化在地營運管理與市場經營經驗，審慎評估北美市場後續拓展機會，為集團中長期成長奠定基礎。