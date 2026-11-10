千附實業前三季營收、獲利雙創同期新高 千附精密前三季EPS 4.57元

千附實業（8383）10日公布前三季合併財報，在半導體需求暢旺挹注下，合併營收38.90億元、年增62.9%，營業利益6.09億元，稅後淨利4.71億元、年增120.5%，每股稅後純益4.18元，營收與獲利均創歷年同期新高。

千附表示，高階晶圓廠建廠工程、廠務系統及精密設備需求維持高檔，帶動公司工程及精密零組件業務同步成長。10月合併營收達5.14億元、年增86.1%，累計前十月合併營收44.05億元、年增65.3%，已超越過去全年營收新高紀錄。

集團另一家千附精密（6829）前三季合併營收18.58億元、年增42.4%，營業利益3.19億元，稅後淨利2.70億元、年增73.2%，每股稅後純益4.57元，整體獲利表現亦維持穩健高成長軌跡。

由於半導體精密零組件訂單需求顯著提升，加上美系航太客戶自第3季起恢復正常拉貨，相關業務穩定挹注營運，帶動千附精密整體業績持續走揚，10月合併營收2.32億元、年增55.5%，累計前十月合併營收20.91億元、年增43.8%。

千附表示，隨著先進製程需求持續提升，半導體大廠積極推進新建廠與擴產計畫，帶動廠務工程及相關設備需求。公司第3季起陸續完成相當規模及技術門檻的廠務工程專案，隨工程進度進入完工驗收及營收認列階段，對營收與獲利形成正面挹注。

此外，千附近期也成功取得一家國內大型半導體封裝測試廠合格供應商資格，後續將陸續啟動新建工程案，有助於擴大客戶基礎及工程業務承攬機會，為2027年營運增添新的成長動能。

至於千附精密，今年已順利完成兩套「量子電腦超低溫真空腔體設備」的出貨與營收認列。目前，團隊正與客戶針對設備細節進行優化，待新一代產品規格定案後，將配合客戶專案進度持續推進，持續卡位量子電腦商機。

展望未來，千附將持續掌握既有半導體客戶擴廠需求，並透過新取得的封測大廠供應商資格拓展工程業務；千附精密則深化半導體精密零組件、國防航太及量子電腦設備等領域布局，隨著工程案件陸續認列、新客戶專案逐步啟動，對營運維持審慎樂觀。