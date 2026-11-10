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寶成營收／10月222億元連續三個月年月雙增 製鞋業進入傳統出貨旺季
全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布10月合併營收222.14億元，月增3.8%、年增3%，受惠於傳統製鞋產業出貨旺季，連續三個月呈年月雙增走勢；累計前十月合併營收2,098.86億元，則較去年同期略減0.2%。
寶成重要子公司裕元工業自結10月營收為6.83億美元（折合約新台幣221.12億元）、年減2.3%，其中製鞋業務當月營收年增4.6%；累計前十月營收則為65.76億美元、年減2.1%，其中製鞋業務累計營收年減3%。
而由裕元零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結10月營收為人民幣13.57億元、年減20.6%；累計前十月營收為人民幣137.59億元、年減5.8%，顯示主要營運地區中國大陸的終端消費動能仍維持審慎。
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