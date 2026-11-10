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捷流營收／10月衝2.41億元、創歷年同期新高 半導體領域訂單出貨旺

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布10月合併營收2.41億元，月增7.1%、年增46%，受惠半導體及高科技產業客戶訂單出貨暢旺，單月營收改寫近40個月以來新高，亦為歷年同期新高，累計前十月合併營收20.52億元、年增9%。

近年捷流積極加大半導體、高科技電子等應用領域業務接單，截至目前，整體業務接單較去年同期成長，其中部分半導體相關訂單能見度更長達至2028年。

除既有廠務水系統外，捷流亦積極拓展AI資料中心冷卻、水處理及其他流體控制應用，進一步擴大產品於AI相關基礎設施市場接單機會。

捷流表示，受惠高科技客戶新廠建置、既有產線擴充及相關廠務工程持續推進，帶動工業閥門訂單依專案進度陸續出貨認列，挹注單月營收動能逐步放大，10月營收更寫下歷年同期新高成績。

看好半導體、高科技產業擴產規模放大，捷流所提供的流體控制產品應用亦由石化、船舶等領域，加大延伸至半導體及AI基礎建設等重要廠務環節。

展望第4季，捷流持審慎樂觀看法，將持續深化半導體、高科技電子與能源基礎建設等產業客戶合作，掌握既有專案出貨與新案接單進度，並精進研發、生產交期及成本管理能力。

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