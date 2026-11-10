裕慶財報／前三季EPS 4.69元 前十月營收32.76億元寫近四年同期次高

裕慶-KY（6957）公布前三季合併財報，合併營收30.07億元、年增12.4%，為近四年同期次高，稅後淨利2.57億元、年減13.7%，每股稅後純益4.69元。

裕慶表示，今年商用展示架業務接單維持良好水準，並持續調整客戶與訂單結構、強化生產排程與效率管理，挹注前三季毛利率達34.48%，營業利益率10.53%，整體本業維持穩健營運動能。

裕慶10月合併營收2.70億元，較去年同期微幅成長1.3%，累計前十月合併營收32.76億元、年增11.4%，為近四年同期次高。

裕慶指出，10月仍受到部分大型零售客戶配合新開店及門市改裝時程調整，致使部分商用展示架專案訂單遞延，目前集團仍因應主力客戶年底前急單需求，積極優化各區生產產能調配彈性，有效滿足客戶交期與訂單認列時程。

裕慶表示，觀察美國零售業者近年加速導入電子貨架標籤、庫存感測與數位揀貨設備，使商用展示架逐步由商品承載設備，延伸至整合價格顯示、商品導航、補貨與線上訂單揀貨等門市營運功能。

集團除深化傳統商用展示架客戶合作，也積極提高智慧零售產品的附加價值，旗下智慧電子標籤展示架已陸續穩定出貨，新一代智能數位展示架亦持續進行客戶測試與認證，預計今年底前完成相關驗證，擴大整體商用展示架業務動能與市場競爭力。

除商用展示架及智慧零售產品外，裕慶也持續推進家用門鎖及板金加工等新業務，運用既有金屬加工、客製化設計及量產製造能力，拓展不同終端應用與客戶來源。

展望第4季，裕慶持審慎樂觀看法。看好北美大型零售客戶新店開設、既有門市改裝與智慧零售升級專案持續推進，集團將掌握遞延訂單、追加急單及新專案出貨節奏，若訂單順利完成出貨認列，有望帶動第4季營運迎來強勁成長表現。