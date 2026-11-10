快訊

新北驚傳離奇命案 27歲男全身赤裸呈V字型死洗衣機內

釋出790萬筆！雙十一前夕爆資安漏洞 駭客暗網兜售寶雅、無印良品等訂單資料

東京一日遊被放鳥！台旅客白等 Klook道歉：全額退費再賠5600元

聽新聞
0:00 / 0:00

裕慶財報／前三季EPS 4.69元 前十月營收32.76億元寫近四年同期次高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

裕慶-KY（6957）公布前三季合併財報，合併營收30.07億元、年增12.4%，為近四年同期次高，稅後淨利2.57億元、年減13.7%，每股稅後純益4.69元。

裕慶表示，今年商用展示架業務接單維持良好水準，並持續調整客戶與訂單結構、強化生產排程與效率管理，挹注前三季毛利率達34.48%，營業利益率10.53%，整體本業維持穩健營運動能。

裕慶10月合併營收2.70億元，較去年同期微幅成長1.3%，累計前十月合併營收32.76億元、年增11.4%，為近四年同期次高。

裕慶指出，10月仍受到部分大型零售客戶配合新開店及門市改裝時程調整，致使部分商用展示架專案訂單遞延，目前集團仍因應主力客戶年底前急單需求，積極優化各區生產產能調配彈性，有效滿足客戶交期與訂單認列時程。

裕慶表示，觀察美國零售業者近年加速導入電子貨架標籤、庫存感測與數位揀貨設備，使商用展示架逐步由商品承載設備，延伸至整合價格顯示、商品導航、補貨與線上訂單揀貨等門市營運功能。

集團除深化傳統商用展示架客戶合作，也積極提高智慧零售產品的附加價值，旗下智慧電子標籤展示架已陸續穩定出貨，新一代智能數位展示架亦持續進行客戶測試與認證，預計今年底前完成相關驗證，擴大整體商用展示架業務動能與市場競爭力。

除商用展示架及智慧零售產品外，裕慶也持續推進家用門鎖及板金加工等新業務，運用既有金屬加工、客製化設計及量產製造能力，拓展不同終端應用與客戶來源。

展望第4季，裕慶持審慎樂觀看法。看好北美大型零售客戶新店開設、既有門市改裝與智慧零售升級專案持續推進，集團將掌握遞延訂單、追加急單及新專案出貨節奏，若訂單順利完成出貨認列，有望帶動第4季營運迎來強勁成長表現。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

福貞財報／前三季EPS 0.06元 全年營收可望突破百億大關創歷史新高

益張財報／前三季獲利年增48.2%、EPS 5.96元 全年有機會攀高

美喆財報／前三季每股淨虧2.95元 訂單回補力道加溫

聖暉財報／前三季 EPS 達36.59元、集團在手訂單840億元 均創新高

相關新聞

大東電營收／10月7.6億元、年增38％ 創下單月歷史次高

大東電（1623） 10日公告，10月營收7.61億元，年增38.12%，單月創下歷史次高，累計前十月56.79億元，年增5.42%，累月營收創同期新高。

瑞軒營收／10月30.2億元 月減12.3%、年增31%

瑞軒（2489）10日公告今年10月合併營收30.2億元，較去年同期大幅增加31%，前十月自結累計營收達250.6億元、年增20%，一舉超越114年全年營收。

台積電營收／10月逾5,868億元 年月雙增創新高

台積電（2330）10日公佈2026年10月營收報告。2026年10月合併營收約為新台幣5,868億9,000萬元，較上月增加了14.7%，較去年同期增加了59.7%。創新高。

其他AI股都噴翻了 權王台積電卻沒大漲 市場在擔心什麼？

美國晶片股除了輝達外出現強勁反彈，費城半導體指數大漲6.8%，那斯達克大漲2.74%，台股10日在美股大漲激勵下盤中也一度大漲近1,500點，反彈至十日線附近。各大AI權值股都大漲，台達電（2308）、台光電（2383）、智邦（2345）、欣興（3037）、奇鋐（3017）等都觸及漲停，但權王台積電（2330）卻僅小漲，甚至漲幅縮小接近平盤。

家登營收／10月8.17億元 積極推動12吋光罩載具產品測試驗證

家登（3680）於10日公布2026年10月營收報告，集團合併總營收約為新台幣8.17億元，累計2026年1~10月營收已達77億元，與去年同期累積57.37億元相比成長34%。進入第4季，家登產能滿載，惟本月休假日較多，部分出貨遞延至下月，因應訂單能見度已至明年，家登全力備貨備戰2027。

振宇五金營收／前十月突破20億元 12月雙店齊開跨越百店里程碑

振宇五金（2947）公告10月合併營收達2.1億元，較去年同期成長4.24%，累計前十月合併營收達20.4億元，較去年同期成長7.15%。此外，振宇五金9日董事會通過財報，第3季合併營收達18.3億元，年增7.49%，稅後純益6,791萬元，每股盈餘2.91元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。