裕民財報／第3季稅後純益19.35億元、年增33% EPS 2.29元

裕民（2606）航運第 3 季合併營收 52.78 億元，毛利率為 36.7%，稅後純益 19.35 億元、年增 33%，第 3 季每股盈餘（EPS）為 2.29 元，整體本業營運表現穩健。

裕民累計前 3 季合併營收為 141.83 億元，毛利率為 34.9%，稅後純益 48.98 億元，前三季每股盈餘（EPS）5.80 元。

裕民航運表示，2026 年第 3 季 BDI 延續上行走勢，其中海岬型船舶受惠於鐵礦石長程運輸需求，表現尤為突出。公司持續優化船隊配置與租約組合，靈活配置現貨與長約比重，並透過提升營運效率及強化成本管理，穩健提升整體獲利表現。

展望未來，2026 年第 4 季受惠於主要鐵礦石礦商年底出貨、亞洲冬季煤炭補庫及美國穀物出口需求，乾散貨市場可望維持穩健動能。進入 2027 年，隨幾內亞 Simandou 鐵礦石產能持續提升、鋁土礦出口成長，以及長航程貿易比重增加，預期將進一步推升延噸海浬需求。供給方面，新船交付雖將增加，惟船舶降速、特別檢驗及港口壅塞等因素仍可能限制有效運力，整體供需結構可望維持相對穩健，為乾散貨航運市場提供支撐。

2026 年第 3 季主要鐵礦石出口國出貨暢旺，帶動海岬型船舶運輸需求。中國大陸前 3 季鐵礦石進口量年增 4.1%，澳洲出貨維持強勁，惟巴西第 3 季出口量年減 7%。

中國大陸港口鐵礦石庫存仍維持約 1.64 億噸高位，後續需求仍須觀察鋼鐵生產及庫存去化情形。

幾內亞 Simandou 鐵礦出口進度優於預期。2026 年迄今出貨量已達 1,930 萬噸，年化速度約 6,300 萬噸，預估最快於 2028 年達到年產 1.2 億噸全產目標，較原先預期提早約兩年。

全產後預估可帶動全球乾散貨延噸海浬需求增加約 9%–10%，有望吸收部分新增運力，並以海岬型船舶受惠較為明顯。

Clarksons 預估 2026 年全球煤炭海運量為 13.43 億噸，年增 0.7%。受 LNG 供應干擾等因素影響，部分地區燃煤需求增加，中國前至 9 月煤炭海運進口量年增 2.2%。供給方面，印尼受生產管制及配額核准延遲影響，8 月出口量年減 25%。展望第 4 季，亞洲冬季補庫需求及煤炭相對 LNG 的價格優勢，可望支撐煤炭進口需求。

穀物方面，第 3 季受黑海出口受阻及巴西出貨季節性減少影響，海運量走弱；惟美國出口強勁，支撐前九月累計海運量仍年增 7.1%。中國承諾於 2026 至 2028 年每年採購至少 2,500 萬噸美國大豆，隨採購逐步落實，部分貨載可望延續至 2027 年裝運。

另一方面，黑海港口出口持續受到衝突干擾，聖嬰現象對澳洲及美國小麥收成的影響亦須持續關注。

鋁土礦方面，海運需求成長動能強勁。Clarksons 預估，2026 年全球鋁土礦海運量達 2 億 6,400 萬噸，年增 16%，居主要散裝商品之首，2027 年可望再增 7%。幾內亞前九月出口量年增 22%，惟受提前採購及出口配額影響，第 4 季海運量成長動能仍存在不確定性，後續須關注出口政策及實際裝運進度。

乾散貨市場供需方面，2026 年船舶需求增幅預估約 5%，為貨量增幅的兩倍以上，主要反映地緣政治干擾拉長航程，以及港口壅塞與船舶降速降低運輸效率。

供給方面，新船訂單占現有船隊比率約為 15.4%，惟主要造船廠塢檔緊俏、新船造價維持高檔，目前平均交船期長達 4.56 年，限制新增訂單在短期內轉化為可用運力的速度。