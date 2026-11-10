神達財報／第3季本業續創新高 EPS達1.42元

神達（3706）10日公布今年第3季財報，受惠AI伺服器動能持續強勁，帶動神達營業利益來到18.02億元，季增6.2%、年增7.8%，續創新高紀錄，稅後純益20.79億元，季增6%、年增1%，為單季歷史第三高，每股純益（EPS）為1.42元。

神達今年第3季營收453.04億元，季增10.6%、年增83%；毛利率9.6%，季增0.4個百分點、年減3.7個百分點；營益率4%，季減0.1個百分點、年減2.8個百分點；神達前兩次獲利高峰主要是因業外大幅挹注所致，若排除此因素，今年第3季獲利已創新高。

神達表示，主要受惠於超大規模雲端資料中心客戶及雲端服務供應商需求強勁成長。同時，AIoT及車載資通訊產品出貨持續擴增，進一步鞏固公司營運動能並帶動獲利成長。

累計神達今年前三季營收1,181.22億元，年增57.4%；毛利率9.3%，年減2.6個百分點；營業利益46.85億元，年增12.5%；營益率4%，年減1.6個百分點；稅後純益55.01億元，年增12.5%，每股純益3.77元。

此外，因應AI伺服器強勁需求，神達公告旗下子公司神雲科技董事會決議通過辦理銀行聯合授信案。

神達表示，主要是為償還金融借款暨充實中期營運周轉金，董事會決議通過委由第一銀行及國泰銀行為統籌主辦銀行，籌組五年期等值新台幣300億元之聯合授信案，本授信案額度得於20%範圍內增減。