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車用、矽光子雙引擎發威 光焱前三季EPS 4.11元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
光焱科技董事長柯歷亞。聯合報系資料照
光焱科技董事長柯歷亞。聯合報系資料照

光電子晶片檢測設備商光焱科技公布2026年第3季財報，單季合併營收達1.12億元，年增76.37%、季增3.75%；營業利益2244萬元，年增662%；稅後純益2123萬元，年增136.13%、季增40.27%，每股純益（EPS） 1.52元，較去年同期0.65元大幅成長133.85%；累計今年前三季合併營收3.21億元，年增41.10%，稅後純益5752萬元，年增130.44%，EPS達4.11元，大幅優於去年同期1.85元，營收與獲利同步繳出亮眼成績。

光焱表示，第3季營運成長主要來自車用檢測光源持續放量，以及矽光子檢測設備出貨，帶動整體營收規模擴大。隨著車用產品逐步進入量產階段，加上矽光子檢測需求開始轉化為實際設備出貨，公司已形成既有車用業務穩定推升營收、新興矽光子業務挹注成長的雙引擎營運模式。

展望第4季，光焱看好三大業務動能持續挹注營運成長。首先，車用檢測光源隨客戶量產規模擴大，出貨需求可望持續增加；其次，科研設備業務進入傳統第四季旺季，全球學術研究機構及產業研發單位的設備採購需求，可望帶動相關產品出貨；第三，矽光子相關晶圓廠開始拉貨檢測設備，將為第四季營收增添新動能。

光焱強調，公司以車用與科研等既有業務累積營收及獲利基礎，同時透過矽光子檢測設備開拓高成長市場，形成兼顧短期營運成果與中長期成長潛力的業務結構。隨車用量產需求持續放大、科研旺季到來，以及矽光子晶圓廠設備需求逐步浮現，公司將持續深化高階光電檢測市場布局，推動營運規模與獲利能力穩健成長。

光焱 矽光子

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