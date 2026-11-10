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輔信財報／第3季獲利回升、前三季轉盈 聚焦邊緣AI

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

輔信（2405）今年營業收入逐季成長，第3季合併營收4.85億元，較第2季微增，年增8.60%；營業利益2,841萬元，稅後淨利1,370萬元，均較去年同期轉盈，較上季分別成長394%與65%，單季每股盈餘（EPS）約0.04元，獲利表現明顯回升。

輔信2026年前三季合併營收13.86億元，年增7.85%，營業利益3,241萬元、稅後淨利2,541萬元，歸屬母公司業主淨利2,306萬元，較去年同期改善，前三季每股盈餘（EPS）0.07元，展現公司營運效益及獲利能力逐步提升。

輔信表示，第3季營運表現改善，主要受惠於專案型業務推進，帶動中高階Mini PC、工業電腦及邊緣AI平台等產品出貨。公司透過優化產品組合、拓展垂直市場應用，並強化營運成本控管，逐步提升中高階產品的營收貢獻與整體營運效益。

營收方面，輔信10月合併營收達2.04億元，月增23.37%、年增40.37%，單月營收已連續八個月維持年增。輔信表示，受惠於日本市場智慧零售及安全監控相關專案出貨，美國及歐洲市場亦有需求挹注，加上子公司醫療器材營運穩定，為集團營收帶來正向貢獻。

在產品策略上，輔信持續深化AI運算及邊緣運算布局，以中高階Mini PC、工業電腦、Panel PC及邊緣AI平台為主要發展方向，依產業應用需求推進產品開發與專案合作。其中，SPC系列邊緣運算工業電腦聚焦智慧製造、機器視覺及安全監控等應用，Panel PC及輕薄型XPC機種亦持續拓展客戶專案，提升中高階產品的市場競爭力與營收貢獻。

展望後續，輔信將持續深化既有客戶合作及新專案開發，掌握日本、美國及歐洲等主要市場需求，並審慎因應全球市場變化、客戶採購動向及關鍵零組件供應與價格波動。隨著中高階產品及專案型業務持續推進，公司將持續提升產品組合效益及營運效率，並以全年獲利較去年改善為目標，穩健推動整體營運發展。

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