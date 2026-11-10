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良維財報／第3季獲利6.74億元、創單季新高 前三季與去年全年相當

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

AI大電流廠良維（6290）10日公布第3季稅後純益6.74億元，創單季新高，季增117.3%，年增63.8%；第3季每股稅後純益（EPS）為3.97元，第2季EPS為1.83元，去年同期EPS為2.57元。法人預估，第4季獲利可望再戰新高，今年全年EPS可望達到12元以上，明年將優於今年。

良維今年前三季稅後純益14.37億元，創同期新高，年增45.5%；前三季EPS為8.48元，去年同期EPS為6.2元，值得注意的是，該公司去年全年EPS為8.73元，今年前三季獲利與去年全年獲利相當。

良維第3季毛利率34.23%，為歷史次高，季增4個百分點，年增4.17個百分點，顯示本業獲利強勁。

良維今年人工智慧（AI）產品占比已經超過50%，是推升獲利的主要因素，明年占比將更高。該公司過去三年，每年的獲利成長落在40%到50%，法人推估，明年ESP挑戰18元以上，隨著AI不斷提升，消費性產品比重下降，明年AI產品占比挑戰60%到70%。

良維董事長李淳正之前表示，輝達（NVIDIA）Vera Rubin伺服器與AI PC產品均通過認證，其中，AI PC第2季陸續出貨，Rubin則會帶動良維衝刺下半年業績，由於Rubin單價很高，良維出貨兩三個型號（Model），不只是出貨大電力線，還有機櫃的套件，預期下半年輝達的產品成長會很快。

至於大客戶亞馬遜AWS，隨著新舊機種轉換完成，新機種單價持續提高，良維預期，今年CSP客戶仍以亞馬遜為主，其他包括Google、微軟與Meta等都在經營中，預估其他CSP客戶可望在明年出貨。

產能方面，良維泰國廠生產線接近滿載，第4季興建泰國第三座廠，廠房面積較目前增加一倍，明年底前投產。客戶方面，除了已經有七條的亞馬遜生產線，規劃新增兩條NVIDIA的產線，至於低軌衛星SpaceX的基地台接收器線材，也逐步增加泰國的產能，使得泰國廠占營收比重，將從四成以上持續提升。AI與低軌衛星將成為帶動該公司成長的兩大引擎。

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