遠傳10月營收再創歷史新高 前十月每股純益3.5元

遠傳（4904）電信10日公布2026年10月自結營利概況。受惠於iPhone新機上市帶動用戶升級5G、手機銷售表現優於去年同期，以及企業智慧資通訊業務穩健成長，單月營收再創歷史新高，每股純益0.34元，累計前十月每股純益3.5元，營收獲利穩定成長。

遠傳10月合併總營收達116.18億元，再創單月歷史新高，年成長率達5.3%。合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）達34.54億元，刷新歷年10月同期新高，年成長率達5.9%；營業利益達17.38億元，年成長率達13.9%，維持雙位數成長，稅後純益為12.21億元，年減3.7%，每股純益0.34元。

累計至今年10月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利分別為978.48億元、337.73億元及126.13億元，年成長率為10.3%、7.1%和11.3%，每股純益3.5元，整體營運表現持續向上。

行動通訊業務方面，遠傳表示，10月總用戶數穩定成長，月租型用戶流失率維持低檔。iPhone換機潮帶動5G升級，10月份月租型用戶5G滲透率達到50.4%，持續領先同業。月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）連續22個月年成長，帶動行動服務營收達53.37億元，寫下自2021年3月以來連續68個月正成長的佳績。

企業智慧資通訊業務延續成長動能，遠傳表示，受惠於雲端專案順利交付，營收維持雙位數成長；資安、智慧城市及物聯網等業務亦同步成長，企業數位轉型需求持續發酵。

遠傳日前赴韓國參加「智慧運輸世界大會（ITS World Congress）」，於會中展示「遠傳5G智慧交通解決方案」，整合5G、AI與數位雙生技術，並透過交通共杆建置，提升城市空間與能源使用效率，未來將持續積極協助全台各縣市導入相關應用，拓展智慧城市布局。數位生活服務方面表現穩健，遠傳friDay影音、活動展演及「遠傳守護網」等服務皆維持雙位數成長。