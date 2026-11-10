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中華電信10月營收、獲利創同期新高 單月EPS 0.46元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）10日公布10月營運表現，營收、獲利都創同期新高，單月每股純益0.46元，累計前十月每股純益4.71元，超越財測高標。

10月自結合併營收為237.5億元，年增13.4%，營業淨利為46.5億元，年增11.9%，歸屬於母公司業主之淨利為35.9億元，年增13.8%，EBITDA為81億元，每股純益0.46元。營業收入、營業淨利及EBITDA皆創歷年同期新高。

累計前十月，中華電信合併營業收入達2,126.9億元，年增11.1%，營業淨利為464億元，年增12.3%，歸屬母公司業主淨利為365.6億元，年增12.3%，每股純益4.71元。

中華電信強調，累計前十月營收、營業淨利、歸屬母公司業主淨利與每股純益皆超越年度財測目標。

中華電信指出，10月營收創下歷年同期新高，主要受惠手機銷售延續上月熱絡表現，電信核心業務穩健成長，以及資通訊業務強勁攀升；子公司亦受惠AI需求持續成長，產品出貨動能提升，大幅挹注銷貨收入。多元業務布局成果持續展現，帶動集團營收再創佳績。

中華電信表示，電信核心業務表現亮眼，持續為集團營運提供穩健成長動能。行動服務方面，受惠iPhone新機銷售熱絡帶動5G升速方案持續熱銷，高資費用戶穩健成長，加上月租型客戶數亦持續年增，帶動行動服務營收年增3.6%，月租型ARPU亦年增2.8%至578元。固網寬頻業務則受惠AI與數位應用持續推升高速頻寬需求，10月份300Mbps以上高速寬頻用戶數年增14.6%，帶動固網寬頻營收年增3.0%，國內電路出租營收亦大幅躍升。

同時豐富電信服務內容與AI應用場景，中華電信指出，近期宣布持續深化與Google合作，推出多元Google AI方案，期望串聯行動、寬頻上網、Google Pixel、YouTube Premium及Google AI等產品與服務，加速AI應用向消費端普及，拓展電信服務價值與新成長機會。

中華電信資通訊業務也展現強勁成長動能，10月貢獻年增39.9%，成為集團營收成長的主要引擎。主要受惠大型IDC機房建置完工認列、電網儲能系統專案交付，以及海外子公司台商建廠專案完工挹注，帶動IDC及雲端、智慧聯網等相關營收皆較去年同期成長逾五成以上，反映海內外AI應用及新世代數位基礎建設需求持續擴大，也展現中華電信在資通訊市場的服務量能與競爭優勢，持續為集團成長挹注動能。

中華電信強調，持續深化AI布局與創新應用，從技術、組織到市場應用多面向強化AI發展量能。10月份，子公司「中華曜智科技股份有限公司」正式成立，整合AI影像辨識、智慧安防及邊緣運算技術，聚焦企業安防、公共安全、智慧城市及創新影像應用，持續將AI技術實力轉化為智慧解決方案與成長動能。同時，中華電信積極推動「AI時代，組織大腦升級計畫」，由111位高階主管全數取得Scrum Alliance「CSPO（Certified Scrum Product Owner）敏捷產品負責人」認證，進一步強化跨部門協作與創新商業化能力，為AIDC、Pre-6G、資安及AI智慧應用等新興業務發展注入成長動能。

在數位內容方面，中華電信表示，持續深化影視內容投資布局，攜手中華數位文創公布多項投資計畫，包含戲劇、電影及料理競技選秀節目等，透過多元投資、跨國共製及國際合作，推動台灣原創IP從內容開發、製作到海外市場拓展，持續擴大優質內容版圖與IP價值，強化數位內容競爭力及國際市場影響力，為數位生活服務注入成長動能。

中華電信

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