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台灣大蟬聯電信每股獲利王 前十月每股純益4.74元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）公布10月三層次成長，飛輪全速運轉，帶動電信營收、電信EBITDA、電信營業利益同步改寫單月歷史新高，且年增率分別達13%、18%及40%。單月每股純益0.48元，累計前十月每股純益4.74元，再度蟬聯電信每股獲利王。

台灣大10月營收170.7億元，年增9.2%，營業利益20.9億元，稅後純益15億元，年增32.1%，每股純益0.48元。累計前十月自結合併營收1,666.4億元，年增5.7%，營業利益200.3億元，年增17%，稅後純益144.5億元，年增23.6%，超越去年全年總額，每股純益4.74元。

台灣大表示，Telco電信本業方面，新一代iPhone旗艦新機換機需求延續，推升單月銷貨收入持續雙位數年增；家用寬頻事業穩定成長，帶動家戶事業營收年增16%。Telco+企業事業方面，AIDC穩定貢獻營收，加上本月認列企業資通訊專案收入，挹注企業服務營收成長。Telco+Tech新科技事業方面，遊戲代理事業單月營收年增8%，品牌電商亦持續擴張，旗下代理品牌3COINS第二家實體店接續於11月5日正式開幕，進一步擴大營運動能。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊條件已全數成就，最終有效應賣股數達133,836,625股、約占精誠已發行股份49.16%，加計台灣大原持有的11.86%股權，交易完成後總持股將達61.02%。本次收購對價包括現金約123.80億元及台灣大普通股約1.124億股。

收購完成後，台灣大指出，雙方將整合近4,500位軟體技術人才及近千位業務銷售人員，結合台灣大的電信、AI科技與企業客戶資源，以及精誠深耕多元產業的資訊服務經驗，擴大企業解決方案的開發、銷售及交付規模，提升企業服務的市場拓展與大型專案承接能力。

台灣大

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