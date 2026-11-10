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鈺祥財報／前三季 EPS 4.23元 規劃明年首季掛牌上市
全球先進製程氣態分子污染防治（AMC）濾網大廠鈺祥（7909），10日董事會通過2026年第3季財務報表並公布10月合併營收。累計前三季稅後純益2.98億元，年增178%；每股盈餘4.23元。
延續出貨動能，鈺祥10月營收達3.13億元，年增133.5%，連續六個月刷新單月歷史新高，累計前十個月合併營收23.99億元，續創同期新高。
鈺祥預計再生型濾網配合客戶排程將迎來加速導入期；受惠2奈米與埃米世代擴廠，明年啟動的新訂單更具備高度延續性，動能直通未來多年。鈺祥已於10月6日遞件申請股票上市，預計於2027年首季掛牌。
鈺祥第3季單季合併營收9.22億元，年增110.5%。受惠產品組合優化與產能稼動率提升，單季毛利率由上半年的37.8%回升至38.5%；單季營業利益1.79億元，年增92.3%。稅後淨利1.47 億元，年增 85.3%。單季EPS為2.08元，年化股東權益報酬率（ROE）為22.2%。
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