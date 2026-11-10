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星宇航空營收／10月年增近六成 預期第4季可望維持穩健表現

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

星宇航空（2646）2026年10月總營收為58.95億元，年增59%；1~10月累計總營收達507.31億元，較去年同期成長39%。10月客運營收為43.98億元，月增18%、年增51%；貨運營收為8.82億元，月增25%、年增109%，創單月新高。隨歐美年底消費旺季接近，跨境電商及零售通路陸續展開節慶商品備貨，帶動航空物流需求。同時，高科技產業供應鏈維持出貨動能，支撐貨運市場需求，預期第4季可望維持穩健表現。

星宇航空董事會通過2026年第3季財務報告，第3季總營收為162.82億元，稅後淨損2.93億元；累計前三季總營收448.35億元，稅後淨損6.38億元。第3季獲利表現主要受國際燃油成本影響，國際油價持續居高不下，較去年同期上升61%。

星宇航空10月陸續開闢台北-峇里島、台中-札幌及台中-名古屋3條新航線。其中，台北-峇里島航線，除提供旅客更多元的度假選擇外，更可發揮桃園機場的樞紐優勢，串聯東南亞與歐美航網。星宇航空亦規劃於2027年進軍紐澳市場，將航網版圖進一步延伸至大洋洲，逐步建構涵蓋亞洲、北美、歐洲及大洋洲的國際航網。未來將持續深化各區域市場間的連結，強化國際轉機服務量能，提供旅客更多元且便捷的轉機選擇。

台中航網方面，隨著札幌及名古屋航線相繼開航，星宇航空自台中出發的日本航網已涵蓋北海道、關東、中部、關西、四國、九州及沖繩等主要旅遊區域，逐步建構由北至南的日本航網布局。此外，因應11月日本賞楓旺季，台中-名古屋航線增為每日一班，持續強化台中第二營運樞紐的服務量能。高雄-沖繩及高雄-神戶航線亦將於明年1月1日開航，屆時可提供南部旅客更便捷、多元的赴日旅遊選擇。

因應冬季旅遊及農曆春節旺季出遊需求，星宇航空針對多條熱門航線於12月起增班或放大機型：台北-函館、台北-札幌及台北-舊金山航線將安排放大機型；台北-清邁、台北-雅加達、台北-安大略、台北-鳳凰城航線將進行增班，進一步提升冬季航線運能，滿足年末假期旅運。

星宇航空

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