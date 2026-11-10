長榮航營收／10月創單月歷史次高

長榮航（2618）10月客運營收達135.36億元，創歷年同期新高，年增率為13.27%；貨運營收達68.69億元，創歷年同期次高，年增率為46.17%；合併營收達231.82億元，年增率為22.63%，創單月合併營收歷史次高。累計今年1月至10月客運營收達1,348.42億元，累計合併營收達2,175.61億元，亦創下客運營收及合併營收歷年同期新高。

客運方面，10月旅遊市場需求仍維持穩健。長程航線方面，歐洲、美國及加拿大航線需求持續穩定；短程航線方面，港澳及中國大陸航線受十一長假返程需求帶動，表現具支撐力，東南亞及東北亞航線則受國慶日及光復節連假效應挹注，訂位表現亮眼。此外，10月下旬起日本進入賞楓旅遊旺季，進一步帶動新一波旅遊需求升溫。整體而言，客運市場需求維持成長動能，帶動10月客運營收延續正向成長趨勢。

為拓展南亞市場及完善全球航網，長榮航空將於12月1日開闢桃園－印度德里直飛航線，長榮航空也是目前唯一直飛印度的台灣航空公司，提供每周5班的飛航服務，即日起民眾可至長榮航空官網訂位及購票。

貨運方面，10月份為空運傳統旺季，AI伺服器、半導體機台設備及相關電子零組件出貨持續暢旺，加上年底消費旺季之備貨需求，帶動營收表現進一步提升。展望第4季，預期需求進一步增強，長榮航空將持續靈活調配運能，積極掌握市場商機，提升營運表現。