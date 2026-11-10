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陽明財報／第3季營收641.47億元 稅後淨利185.66億元、EPS 5.32元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

陽明海運（2609）受惠歐美進口訂艙需求增加，加上主要港口壅塞、航線繞行好望角等因素壓縮市場有效運力，帶動運量及運價同步成長，第3季合併營收641.47億元，稅後淨利185.66億元，年增達207.34%，稅後EPS為每股淨利5.32元。115年前三季累計合併營收為1,487.31億元，稅後淨利257.35億元，年增73.77%，前三季稅後EPS 7.37元。

陽明表示，第2季以來歐美進口訂艙需求增加，出貨動能延續至第三季傳統旺季，加上主要港口壅塞及航線繞行好望角，推升市場運輸需求並壓縮有效運力供給，使前三季運量及運價均較去年同期成長，累計合併營收達1,487.31億元，年增約18%。

展望第4季，陽明指出，市場需求仍相對穩定，加上2027年農曆年提早，有望帶動年底出貨潮，部分港口運輸供應鏈瓶頸也尚未完全解除，可望支撐市場運價及營運動能。不過，仍須留意中東衝突、能源價格及全球供應鏈變化等不確定因素。

依據研究機構Drewry預測，2026年全球貨櫃航運供給成長約5%，需求成長約3.1%，供需缺口逐步收斂。展望2027年，隨新造船陸續交付，預估供給成長8.8%，高於需求成長6.2%，市場供給壓力將逐步浮現。

陽明指出，2027年航運市場仍受到地緣政治、美中關稅政策、碼頭勞資談判、港口作業效率及油價變動等因素影響。此外，國際海事組織（IMO）持續推動航運淨零政策，加上歐盟及英國碳排法規上路，可能促使船舶減速及老舊船舶提前退役，對市場有效運力產生影響。

此外，陽明董事會昨日也通過新加坡不動產購置案，授權100%持有的陽明（新加坡）有限公司購置當地自有辦公室，以支應區域中心長期業務發展；並通過捐贈國立高雄科技大學1,500萬元，協助建置多功能船舶操縱模擬機等設備，強化航海安全訓練及培育甲級船員人才。

陽明表示，面對航運市場供需變化及經營環境不確定性，將持續關注市場需求與貨流變化，強化航線網絡競爭力，並規劃船舶及貨櫃汰舊布新，提升營運效率與經營韌性，為長期營運成長挹注動能。

陽明

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