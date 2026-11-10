柏文財報／第3季獲利2.53億元、年增50.3% EPS 3.17元

本土最大健身中心業者柏文（8462）10日公告第3季財報，單季獲利2.53億元、年增50.3%，每股純益3.17元。展望第4季，該公司包括台中市、高雄市、桃園市、台南市及台北市等地各有新據點開幕，進一步推升營運增長可期。

柏文表示，根據財政部「營利事業家數及銷售額」統計資料，今年前八月全國健身中心銷售額達153.4億元，較去年同期137.76億元成長11.4%；同時，也反映在旗下「健身工廠」會員人數成長表現，連續52個月增長，截至今年9月會員人數已達41.1萬人，較去年同期成長逾17%。

而柏文掌握市場利多進入成長起飛期，「同店營收續增」、「新店動能顯現」及「會員二次消費增加」三大引擎，挹注業績和獲利，第3季獲利2.53億元、年增50.3%，每股純益3.17元；累計前三季稅後純益7.04億元，年增57.9%，每股純益8.84元，創新高。

另外，10月營收為6.26億元，月增0.4%，年增15.1%，也創新高；累計前十月營收達59億元，年增18.6%。

而健身工廠正持續擴展據點；繼第1季，台北市安和廠於2月28日開幕；第2季分別有台中市烏日廠及屏東市大武廠各於5月29日及6月27日投入營運；「健身工廠」與全聯合作的新據點-台中市干城廠也於9月21日開幕之後。

第4季，包括台中市大雅廠、高雄市林園廠、桃園市中美廠及台南市小北門廠等四處新據點將於11月預售、12月開幕，台北市市民廠則規劃於12月預售；五都新廠館陸續投入營運將帶動柏文營收續創新高，持續擴大規模經濟效益，放大獲利增長。

柏文並強調，健身需求強勁，產業規模持續成長，同業陸續退出市場，健身領導品牌寡占態勢明確。未來，柏文營收將繼續成長，獲利因規模經濟效益顯現呈現更強增幅，毛利率、營業利益率強勢增長趨勢不變。