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衛司特法說會／高階PCB、面板鋁改銅、先進封裝帶動 能見度達2030年

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
衛司特發言人林浚丞經理。記者李珣瑛／攝影
衛司特發言人林浚丞經理。記者李珣瑛／攝影

衛司特（6894）10日召開法說會，說明第3季營運成果受益於高階多層印刷電路板（PCB）需求蓬勃發展及半導體廢水回收設備銷量顯著提升，衛司特2026年前三季展現強勁成長力道，合併營業收入達17.19億元、年增69%；歸屬母公司淨利達3.68億元、年增90%；每股盈餘（EPS）達15.46元，年化股東權益報酬率（ROE）自去年同期的17.63%大幅提升至25.48%。

衛司特表示，隨著全球半導體先進封裝產能擴建、AI伺服器高多層板需求爆發，以及面板導線「鋁改銅」轉型浪潮湧現，整體市場對含銅廢水處理與不溶性陽極需求持續強勁，主要客戶的擴產藍圖能見度已清晰延伸至2030年。

衛司特2026年第3季單季合併營收達6.13億元，季增3.65%、年增74.5%，刷新單季營收新高；單季營業毛利率為35.06%。前三季累計營業利益達4.799億元、年增73%，平均營業毛利率維持在35.98%的穩健水準。

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