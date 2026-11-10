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陽明財報／第3季獲利年增206% EPS 5.32元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）於10日召開董事會通過第3季財報，營收為641.47億元，稅後純益185.66億元，年增206.9%，EPS為每股淨利5.32元。

累計前三季累計合併營收為1,487.31億元，稅後純益257.35億元，前三季累計年增率74%，前3季稅後EPS為每股淨利7.37元。

航運市場第2季以來受惠歐美進口訂艙需求增加，出貨動能延續至第3季傳統旺季，加上主要港口擁塞及航線繞行好望角等因素壓縮市場有效運力供給，整體營運表現前3季運量及運價均較去年同期成長，合併營收增加約18%。

依據國際貨幣基金組織（IMF）10月發布《世界經濟展望》報告指出，2026年全球經濟成長率為3.1%，2027年則維持3.4%，經濟合作暨發展組織（OECD）9月經濟展望報告數據亦呈現明年整體較今年成長趨勢，顯示在地緣政治衝突與貿易政策變化環境下，非衝突地區之產油國釋出產能、航運繞道及調配替代港口等措施減輕能源成本、分散通膨壓力，同時，AI產業興起亦為市場帶來相關投資挹注，經濟表現展現韌性。

然而仍需關注中東衝突持續、能源與供應鏈危機、AI投資降溫及各國財政脆弱性等風險，可能衝擊全球經貿成長。

在航運市場供需部分，研究機構Drewry預測2026年全球航運供給成長5%，需求成長約3.1%，供需缺口收斂。第4季市場需求仍相對穩定，且因明年農曆年提早，可望於年底迎來出貨潮，加上部分港口仍持續面臨運輸供應鏈瓶頸，均有助於維持市場動能。

展望2027年，隨著新造船陸續交付，Drewry預測供給和需求分別成長8.8%及6.2%，地緣政治變化、美中關稅、碼頭勞資談判與作業效率、油價變動將是影響航運市場變化之關鍵因素；國際海事組織（IMO）持續推進航運淨零與歐盟、英國訂定之碳排法規，預期將促使業界推動船舶減速及加速老舊噸位退役，進而形成運力供給的結構性收縮。

今日陽明海運董事會亦通過新加坡不動產購置案與捐贈國立高雄科技大學（下稱「高科大」）新台幣1,500萬元。考量新加坡為陽明海運重要之亞洲轉運港口，為利區域中心業務長期發展需要，通過授權陽明海運100%持有之陽明（新加坡）有限公司購置當地自有辦公室，以利長期業務發展及便利服務客戶。

另外，加強航海安全訓練及擴充甲級船員人才庫為陽明海運落實永續發展之重要方向，陽明海運將透過捐贈方式，支持高科大建置「多功能船舶操縱模擬機」等重要設備，以協助學校提供符合國際船員訓練標準（STCW）之實務教學環境，並推動企業實習人才媒合，有效縮短學用落差，提升畢業即就業競爭力，建立國內海事人才永續供應鏈，落實企業培育專業人才之社會責任與公司永續經營理念。

面對經營環境變化與市場不確定性，陽明海運持續以強化經營韌性為目標，將密切關注市場需求及貨流變化，提供綿密且具競爭力之航線網絡，亦持續規劃船舶、貨櫃之汰舊布新，以挹注營運成長動能，積極協助全球客戶因應供應鏈變化，提供穩定高效之貨櫃運輸服務。

陽明

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