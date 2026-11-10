智冠營收／10月5.49億元、月減4% 第4季新舊遊戲同步發力拚回溫

遊戲大廠智冠科技（5478）公布115年10月營收5.49億元，月減4%，本月營收短期波動，主要受遊戲活動檔期循環周期影響，整體營運維持穩健；今年1至10月累計合併營收58.30億元，集團營運穩健發展，挹注營收成長動能。

迎接雙11購物熱潮，MyCard推出「雙11快樂警報！」系列活動，串聯準值回饋、限時快閃與會員抽獎，每周五至周日指定儲值享40%回饋，並祭出Nintendo Switch 2、最高50,000點MyCard會員點數等豐富獎項。同時搭配限時搶點、社群快閃及「好運快遞」現金券加碼，透過整月分波優惠深化會員經營。

中華網龍旗下新舊遊戲同步發力，《女神：守護之約》10月上市以來深獲玩家好評，近期攜手超人氣VTuber「杏仁」展開聯動活動，並擴充「深淵系統」挑戰關卡，備受期待的「夢魘系統」也即將登場；《三國鼎立Online Remastered》則新增無雙名將「臥龍諸葛亮」，搭配國戰、軍團戰等專屬獎勵。既有產品方面，《吞食天地M2.0無雙名將》推出「地層深淵2.0」，開放30層挑戰關卡，提供高階裝備獎勵；《吞食天地2：誕生Reborn》接續加入新武將、戰魂與座騎，《飄流幻境Online》亦將展開副本獎勵加碼活動，延續長線產品營運動能。

遊戲新幹線多款長青遊戲接力更新，《完美世界2 Online》迎來20周年，本月推出全新版本「烽火玄城」，開放新區域、主線劇情及盤古技能，並將於11月11日展開「競技．奧羅拉2026」全新賽季；《天龍八部Online宗師版》延續三周年慶典，透過玩家故事徵集與感恩節活動凝聚社群。《信長之野望Online》則更新三大祕境獎勵，加入高難度挑戰「修羅之間．極」及全新英傑，豐富挑戰與養成內容，延續玩家參與熱度。

藍新集團持續擴充多元支付服務，旗下「藍新金流NewebPay」10月攜手台灣大哥大「大哥付你分期」，串聯既有商戶與電信用戶資源，協助商家拓展免信用卡分期客群。支付體驗方面，藍新金流將於本月資訊月展示整合Visa與Mastercard的Payment Passkey服務，透過指紋或臉部辨識完成驗證，取代簡訊驗證碼，提升交易安全與結帳效率。

智冠集團三大事業群持續深化營運，透過遊戲內容更新、會員行銷與支付服務拓展，鞏固既有業務基礎，累積集團成長動能。