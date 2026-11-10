自行車10月營收持續衰退 但巨大衰退有收斂

巨大（9921）集團2026年10月份合併營收46.39億元，較去年10月成長1.6%。前10個月累計合併營收501.39億元，年減幅度持續收斂至4.6%。

美利達（9914）10月營收13.38億元，年減20%，累計集團前十月營收197.97億元，年減16%，其中來自中國大陸內需的銷售在10月有31%的成長。

巨大公司表示，在自有品牌（OB）業務方面，OB業務整體較去年同期成長4%。在中國大陸市場方面，公路車和登山車銷售暢旺，帶動單月營收成長23%。歐洲雖英國及法國銷售成長，然而整體市場業績受部分產品上市供貨遞延影響有所下滑；美國持續受WRO事件及戰爭影響，導致營收下滑。

代工（OE）業務方面，10月單月營收表現較去年同期減少5%，主要歸因於WRO事件及客戶訂單減少影響。