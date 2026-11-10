光焱科技財報／前三季EPS 4.11元 稅後淨利5,752萬元

光電子晶片檢測設備商光焱科技（7728）10日公布2026年第3季財報，單季合併營收達1.12億元，年增76.37%、季增3.75%；營業利益2,244萬元，年增662%；稅後淨利2,123萬元，年增136.13%、季增40.27%，EPS 1.52元，較去年同期0.65元大幅成長133.85%。累計今年前三季合併營收3.21億元，年增41.10%；稅後淨利5,752萬元，年增130.44%，EPS達4.11元，大幅優於去年同期1.85元，營收與獲利同步繳出亮眼成績。

光焱表示，第3季營運成長主要來自車用檢測光源持續放量，以及矽光子檢測設備出貨，帶動整體營收規模擴大。隨著車用產品逐步進入量產階段，加上矽光子檢測需求開始轉化為實際設備出貨，公司已形成既有車用業務穩定推升營收、新興矽光子業務挹注成長的雙引擎營運模式。

從獲利表現來看，光焱第3季毛利率60.93%，較第2季增加0.37個百分點，營業利益率達19.96%，較去年同期4.62%大幅提升15.34個百分點，亦優於第2季16.19%，顯示隨營收規模擴大，營業獲利能力持續增強。累計前三季營業利益達6,224萬元，年增126.94%，營業利益率由去年同期12.06%提升至19.40%。

車用領域方面，光焱長期深耕高階模擬光源及光電子晶片檢測技術，產品應用涵蓋車用影像感測器及相關光電元件檢測。隨著客戶產品由研發驗證逐步邁入量產，公司配合客戶生產進度持續供應檢測光源，相關出貨需求同步增加。相較於設備導入初期的一次性需求，車用產品進入量產後，檢測光源可隨客戶產能及生產需求持續擴大出貨，成為光焱營運成長的重要基礎，也讓公司在布局新興矽光子市場的同時，具備穩定的營收來源與獲利支撐。

矽光子業務方面，隨著AI資料中心、高速光通訊及共同封裝光學（CPO）技術持續發展，光子積體電路（PIC）的光學性能、波導光損及晶圓級檢測需求逐步升溫。光焱憑藉多年累積的光電轉換效率量測、精密光源及晶圓級檢測能力，持續拓展矽光子檢測設備市場。第3季相關設備已出貨並貢獻營收，顯示矽光子布局已不僅止於技術開發，更開始轉化為實際營運成果。

光焱指出，矽光子晶片由研發驗證逐步朝量產發展，對檢測精度、測試效率及製程良率管理的要求將持續提高。公司除既有光電性能檢測設備外，也積極布局高光譜影像與晶圓級光損檢測技術，透過NightJar系列產品協助客戶掌握晶片內部光損位置與分布，擴大在矽光子製程檢測及品質管理的應用機會。

展望第4季，光焱看好三大業務動能持續挹注營運成長。首先，車用檢測光源隨客戶量產規模擴大，出貨需求可望持續增加；其次，科研設備業務進入傳統第4季旺季，全球學術研究機構及產業研發單位的設備採購需求，可望帶動相關產品出貨；第三，矽光子相關晶圓廠開始拉貨檢測設備，將為第4季營收增添新動能。

光焱強調，公司以車用與科研等既有業務累積營收及獲利基礎，同時透過矽光子檢測設備開拓高成長市場，形成兼顧短期營運成果與中長期成長潛力的業務結構。隨車用量產需求持續放大、科研旺季到來，以及矽光子晶圓廠設備需求逐步浮現，公司將持續深化高階光電檢測市場布局，推動營運規模與獲利能力穩健成長。