快訊

清大校長高為元海外覓職爭議落幕？ 清大校務會議表決通過擱置調查案

捲黃仁勳婚外情風波…黃樂是否為中國公民？陸外交部這樣說

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

聽新聞
0:00 / 0:00

亞泥營收／10月54.3億元、年減6.9% 大陸水泥價格上漲支撐營運表現

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

亞泥（1102）10日公布10月合併營收54.31億元，年減6.9%，累計1至10月合併營收558.45億元，年減5.3%。

亞泥10月營收較去年同期減少6.9%，主要受到兩岸水泥銷售表現及台灣預拌混凝土業務變化影響。台灣市場方面，水泥及預拌混凝土銷量下降，加上電力收入減少，營收年減9%；大陸市場則因為水泥售價年增3%，降低銷量年減14%的影響，營收年減3%。

與9月相比，台灣市場營收月減27%，主要受到預拌混凝土量價同步下滑，以及轉投資收入減少影響；大陸市場方面，雖水泥銷量減少6%，但售價進一步上漲7%，帶動營收月增1%，顯示價格回升對營收具有一定支撐。

整體而言，亞泥營運仍受到兩岸市場需求及價格變化影響，未來將持續透過多元事業布局及營運管理，掌握市場變化，穩健推動各項業務發展。

亞泥 水泥 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台泥營收／10月163.57億元 年增17.83% 水泥、新能源營收同步成長

友達營收／10月207.79億元 月減11.2%、年減0.7%

大同營收／10月雙減AIDC進單並接洽逾30家客戶

新光鋼營收／10月年增56％前三季大賺21億元、EPS 6.59元 成長動能強

相關新聞

長榮航營收／10月創單月歷史次高

長榮航（2618）10月客運營收達135.36億元，創歷年同期新高，年增率為13.27%；貨運營收達68.69億元，創歷年同期次高，年增率為46.17%；合併營收達231.82億元，年增率為22.63%，創單月合併營收歷史次高。累計今年1月至10月客運營收達1,348.42億元，累計合併營收達2,175.61億元，亦創下客運營收及合併營收歷年同期新高。

陽明財報／第3季營收641.47億元 稅後淨利185.66億元、EPS 5.32元

陽明海運（2609）受惠歐美進口訂艙需求增加，加上主要港口壅塞、航線繞行好望角等因素壓縮市場有效運力，帶動運量及運價同步成長，第3季合併營收641.47億元，稅後淨利185.66億元，年增達207.34%，稅後EPS為每股淨利5.32元。115年前三季累計合併營收為1,487.31億元，稅後淨利257.35億元，年增73.77%，前三季稅後EPS 7.37元。

瑞軒營收／10月30.2億元 月減12.3%、年增31%

瑞軒（2489）10日公告今年10月合併營收30.2億元，較去年同期大幅增加31%，前十月自結累計營收達250.6億元、年增20%，一舉超越114年全年營收。

台積電營收／10月逾5,868億元 年月雙增創新高

台積電（2330）10日公佈2026年10月營收報告。2026年10月合併營收約為新台幣5,868億9,000萬元，較上月增加了14.7%，較去年同期增加了59.7%。創新高。

其他AI股都噴翻了 權王台積電卻沒大漲 市場在擔心什麼？

美國晶片股除了輝達外出現強勁反彈，費城半導體指數大漲6.8%，那斯達克大漲2.74%，台股10日在美股大漲激勵下盤中也一度大漲近1,500點，反彈至十日線附近。各大AI權值股都大漲，台達電（2308）、台光電（2383）、智邦（2345）、欣興（3037）、奇鋐（3017）等都觸及漲停，但權王台積電（2330）卻僅小漲，甚至漲幅縮小接近平盤。

家登營收／10月8.17億元 積極推動12吋光罩載具產品測試驗證

家登（3680）於10日公布2026年10月營收報告，集團合併總營收約為新台幣8.17億元，累計2026年1~10月營收已達77億元，與去年同期累積57.37億元相比成長34%。進入第4季，家登產能滿載，惟本月休假日較多，部分出貨遞延至下月，因應訂單能見度已至明年，家登全力備貨備戰2027。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。