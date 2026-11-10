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亞泥營收／10月54.3億元、年減6.9% 大陸水泥價格上漲支撐營運表現
亞泥（1102）10日公布10月合併營收54.31億元，年減6.9%，累計1至10月合併營收558.45億元，年減5.3%。
亞泥10月營收較去年同期減少6.9%，主要受到兩岸水泥銷售表現及台灣預拌混凝土業務變化影響。台灣市場方面，水泥及預拌混凝土銷量下降，加上電力收入減少，營收年減9%；大陸市場則因為水泥售價年增3%，降低銷量年減14%的影響，營收年減3%。
與9月相比，台灣市場營收月減27%，主要受到預拌混凝土量價同步下滑，以及轉投資收入減少影響；大陸市場方面，雖水泥銷量減少6%，但售價進一步上漲7%，帶動營收月增1%，顯示價格回升對營收具有一定支撐。
整體而言，亞泥營運仍受到兩岸市場需求及價格變化影響，未來將持續透過多元事業布局及營運管理，掌握市場變化，穩健推動各項業務發展。
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