汎德永業營收／前三季賺逾一個股本EPS 10.62元

汎德永業（2247）第3季BMW新車到港暢旺，銷售動能強勁，推升合併營收為新台幣113.01億元，營業利益3.94億元，稅後淨利3.29億元；每股稅後盈餘（EPS）4.07元，第3季單季獲利重返成長軌道。

前三季合併營收達新台幣319.26億元；營業利益10.32億元，稅後淨利8.57億元年減28.5％；每股稅後盈餘（EPS）10.62元，前三季獲利已超過一個股本。

汎德永業第3季受惠經銷品牌BMW新車到港暢旺，主力休旅車款X3、X1銷售動能強勁、純電休旅iX1與iX2，以及318i Touring、X6鉑金版等車款亦繳出亮眼成績，帶動單季合併營收達新台幣113.01億元；營業利益3.94億元、稅後淨利3.29億元，則分別較去年同期成長5.5％及5.6％；每股稅後盈餘（EPS）4.07元，第3季單季獲利重返成長軌道。

汎德永業表示，BMW在燃油車與純電車領域均擁有完整且極具競爭力的產品陣容，其中全新純電休旅BMW iX3以極具吸引力的價格定位與優異產品性能搶攻豪華電動車市場，具備最高805公里（WLTP）續航里程及最高400kW DC直流快充能力，自推出以來市場反應熱烈，接單表現優於預期。截至目前，BMW iX3台灣總代理累積在手訂單已突破3,000張，已於10月陸續展開交車，可望成為推升BMW品牌銷售成長的重要動能。此外，BMW新一代7系列亦將於第4季正式發表，隨著新世代純電休旅陸續交車，以及高階旗艦車款亮相，預期將為第4季交車表現與後續營收成長增添動能。