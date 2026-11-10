富邦媒、網路家庭前十月營收年增 看好雙11檔期帶動營收

富邦媒（8454）10日公布10月合併營收80.9億元，月減5.8%，年增3.8%，累計今年前十月合併營收約881億元，年增3.8%。受惠於百貨周年慶買氣延伸至線上，以及雙11檔期提前暖身，momo站上美妝、保健及民生用品銷售走揚。平台業務方面，momo Ads商品廣告採用品牌數突破1萬家，並於10月底新增圖卡及影音功能，擴大商家在主檔期間的投放選擇。

網路家庭（8044）10月合併營收31.6億元，月減2.1%，年增1.9%；累計今年前十月合併營收為313.7億元，年增加8.2%。網路家庭觀察，10月有周年慶挹注集團營收延續年增表現。隨著AI應用普及與高效能運算設備升級需求持續，帶動電腦硬體與零組件銷售動能，其中記憶體、顯示卡、DIY 電腦及硬碟等商品買氣強勁，為 3C 核心品類挹注成長動能。此外，桌上型電腦及主機產品亦維持良好銷售表現，包含 Dell、Acer、Lenovo等主要品牌均有亮眼表現，反映消費者對高效能設備的採購需求持續。

展望11月，富邦媒表示，營運重點為雙11主檔，將依各品類買氣安排商品供給與行銷資源，並運用站內廣告工具支援品牌投放，承接旺季集中採買需求。先前富邦媒看好買氣，喊出雙11營收將創新高，全年營收破千億以外、可望再創新高。

富邦媒表示，10月百貨周年慶買氣延伸至線上，帶動momo站上美妝、保健及家用紙品銷售。美妝以彩妝、臉部保養及美容工具表現較佳，保健食品則以魚油、葉黃素及美妍相關商品為主。

自有品牌mo select紙品銷售成長明顯，雙層衛生紙「棉仔紙」銷售額較去年同期成長逾六成，大三層衛生紙銷售額年增258%。因應雙11集中採買需求，mo select進一步推出多款衛生紙新品及濕式衛生紙，從既有的雙層、三層紙品延伸至不同清潔用途，擴大家用紙品布局。