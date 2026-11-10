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立碁財報／前三季EPS達0.49元 第3季受業外評價拖累每股賺0.06元
LED封裝廠立碁（8111）10日召開董事會並通過第3季合併財報，第3季歸屬母公司業主淨利705.6萬元，季減74.8%，年減82.9%，每股純益0.06元；累計今年前三季歸屬母公司業主淨利5,388.2萬元，年增936.8%，每股純益0.49元。
立碁第3季毛利率26.83%，較上季下滑1.99個百分點，較去年同期下滑1.71個百分點；單季營業淨損26.2萬元，相較上季及去年同期由盈轉虧；第3季合併營收2.01億元，季減2.1%，年減9.5%。累計前三季合併營收6.03億元，年減4.9%，營業利益365.2萬元，年減90.1%。
對於第3季獲利下滑，立碁表示，主因季內全球金融市場震盪，旗下轉投資公司股票部位產生較大評價損失，加上匯兌波動干擾，致業外虧損擴大拖累整體獲利。
展望後市，立碁預期，若外匯與金融市場持穩，在專案工程驗收推進下，第4季營運可望回溫；而在光通訊等新應用布局方面，公司持續推進客戶驗證與市場接洽，配合產業進程推進，為未來營運增添新動能。
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