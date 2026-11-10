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Gogolook 營收／前十月1.15億元超越去年全年 今年全年確定創新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技服務商Gogolook（6902）10日公布10月合併營收1.15億元，持平上月或微增0.8%，年增18.3%，為單月新高，持續受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局。今年1月至10月累計營收為10.63億元，年增25.9%，已超越去年全年營收，確定今年營收可創高。

展望未來，隨營收持續成長、營運規模突破關鍵門檻（critical mass）帶動獲利隨營收規模同步放大，加上AI應用持續提升營運效率，今年下半年獲利表現將持續強勁，可望優於上半年。此外，Gogolook今年全年營收將續創新高，消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務將同步擴張。

企業端防詐服務方面，各國政府持續強化防詐作為，法規趨勢加重企業防詐責任，使海內外企業與政府機構積極提升資安防護能力，帶動需求顯著升溫，看好今、明年陸續轉化為實質訂單，可望達成高成長。防詐情資解決方案（ASI）在日本與合作夥伴推廣順利，營收已開始具規模並持續放大，將持續拓展更多海外市場。

消費者防詐服務方面，在團隊持續進行廣告價格優化的努力下，目前數位廣告營收趨勢持續優於預期。Whoscall訂閱收入將持續透過推廣服務以提升滲透率，預期持續成長。此外，將持續拓展Whoscall全球用戶規模，目前泰國曼谷已擁有廣大的用戶基礎，將聚焦在曼谷以外地區以及菲律賓等市場。

Gogolook 10日參與全球防詐聯盟（GASA）在曼谷舉辦的「2026 亞洲防詐高峰會」，並於會中正式成立「GASA 泰國分會」。Gogolook持續深化泰國市場布局，以曼谷為第二總部，持續拓展在地防詐合作，此次進一步串聯Amazon、Google、Mastercard、Meta、True、Visa，以及泰國數位經濟與社會部、泰國皇家警察、網路犯罪調查局（CCIB）、國家廣播與電信委員會（NBTC）、國家網路安全局（NCSA）、證券交易委員會（SEC）等指標性公私部門夥伴，共同推動情報共享、政策倡議與防詐教育，強化Gogolook在泰國防詐生態系的角色，為區域業務發展奠定合作基礎。

10月中旬Gogolook旗下數位防詐App Whoscall與警政署刑事警察局宣布深化公私聯防合作，建立「境外詐騙電話 AI 雷達」機制。結合Whoscall數據資料庫與刑事警察局情資交叉分析，定期發布境外詐騙號碼攻擊趨勢，提升全民數位防禦力。8-9月Whoscall共辨識近20萬通「+1」開頭境外來電，多半偽冒成165反詐騙專線或電信業者。

金融科技服務則將維持高成長，今年挑戰首次開始貢獻獲利，並布局海外市場商機。JUJI招財麻吉在風險控管、營收規模等營運表現持續優於內部預期，可望帶動金融科技服務整體營收占比至約三成。此外，整合風控能力的企業方案服務已逐步貢獻營收，可望快速增長。

Gogolook在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在守護更多消費者與企業的同時，發展穩健多元的營收來源。

Gogolook

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