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融程電法說會／拿下無人自駕大單 預期未來三年CAGR至少成長兩成以上

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠融程電（3416）10日舉行法說會，融程電對明年營運樂觀看待，預期軍工國防仍是成長主軸，董事長呂谷清預估，明年業績將續創新高，未來三年融程電營收CAGR（年均複合成長率）基本至少要保持兩成以上。此外，融程電近期拿下無人自動駕駛系統的大單，將帶動明年整體邊緣AI業務持續成長。

呂谷清預估，未來三年融程電營收CAGR基本至少要保持兩成以上，對明年整體營運樂觀看待，預期業績將續創新高，營運高峰則將落在明年第2、第3季。

融程電目前產品營收占比中，其他業務（包含地面控制站、國防、石油及天然氣、船舶、公共安全等）占比為44%、倉儲物流23%、車輛診斷／電動車21%、醫療保健12%。

若以明年產業別占比及成長性來看，融程電預期其他業務明年占比將達到五成，主要是因公司衝刺軍工、石化、邊緣AI、無人載具及特殊領域應用，而醫療領域也會成長，至於車載及倉儲物流可能會相對減少。

呂谷清表示，明年國防軍工仍是主要成長動能，相比今年至少有30%以上成長，有機會達到五成，主要是因公司產品線越來越完備，加上以現有訂單來看，仍呈現上升態勢。

此外，融程電近期拿下使用輝達（NVIDIA）晶片的無人自動駕駛系統的專案，公司預期該案至少將占2027年營收比重5%，在該專案挹注，以其他既有AI案子帶動下，融程電看好邊緣AI相關訂單有機會占整體營收比重達兩成。

針對無人機整機組裝業務，融程電規劃，每個月產能至少10K~20K，主要是因目前客戶都是一次性居多，但看好相關業務成長性，未來再慢慢增加到30K以上。

在半導體業務方面，目前該業務占營收比重不到5%，融程電預期，明年成長性將比今年將有倍數成長，但相對金額仍相對小。

融程電今年第3季稅後純益2.23億元，季增11.4%、年增25.9%，創下新高紀錄，每股純益為2.63元。

展望第4季，呂谷清指出，今年第3季為公司出貨高峰，預期本季將回到第2季水準，但仍將比去年同期成長。但因產品組合優化，預期本季毛利率將向上。

融程電

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