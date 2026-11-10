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統新財報／第3季獲利0.79億元、EPS 2.06元 整體營運穩健成長

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光通訊濾鏡廠統新（6426）公告2026年第3季財報暨10月合併營收，第3季合併營收為新台幣2.16億元，季增4%，年增60.5％，歸屬母公司稅後純益0.79億元，季減7.2%，年增193.8%，每股稅後盈餘（EPS）2.06元。受惠AI基礎建設投資持續擴大，帶動資料中心互連（DCI）需求強勁成長，推升產品出貨規模成長，加上營運規模擴大帶動規模經濟效益顯現。

統新2026年累計前三季歸屬母公司稅後純益達1.93億元，較去年同期由虧轉盈，EPS達5.02元，整體營運呈現穩健成長態勢。10月合併營收為新台幣0.79億元，月增22.1%，年增60.7％，累計2026年1至10月合併營收達6.57億元，年增65.7％。展望第4季，隨著AI資料中心高速光通訊需求持續增溫，客戶訂單動能維持強勁，加上營運管理優化效益逐步顯現，公司對第4季營運成長前景持樂觀態度。

統新表示，為因應客戶訂單需求及中長期業務成長，統新將持續擴充產能，資本支出規模預期將進一步增加，主要用於新增產線及提升生產設備效能。公司董事會已於2026年5月、8月及10月陸續核准生產設備資本支出預算，本次規劃進一步追加預算，相關新增設備採購將於11月董事會通過後陸續執行。預計部分新產線將於2027年第1季起陸續到位，帶動月產能逐步提升，進一步強化接單與供貨能力，為後續營運成長奠定基礎。

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