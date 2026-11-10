LINEPAY 財報／第3季、今年累計營收雙創新高 積極拓展電子支付場景

LINEPAY（7722）10日召開董事會，通過第3季合併財務報告。2026年前三季累計營收64.33億元，創同期新高，較去年同期增長13%；稅後淨利為4.35億元，年增6%；累計前三季每股純益為6.09元。

LINE Pay第3季合併營收22.06億元，創單季新高，季增3.6%，年增9.5%；營業淨利為1.66億元，季增3%，年增6%，營業淨利率為7.54%，反映推廣費用及一次性驗證成本逐步收斂；稅後淨利為1.4億元，季減13%，年減22%，受業外匯兌損失影響，若排除此因素，獲利表現逐季優化；每股純益1.74元，除受稅後淨利減少影響外，也因配發股票股利後，加權平均流通在外股數增加影響。

子公司電子支付LINE Pay Money於代收付、儲值、轉帳三大核心業務持續居同業之冠且業務金額逐月提升，用戶數已突破450萬戶並維持穩定成長，顯示整體業務規模與用戶基礎同步擴大。為持續拓展電子支付服務場景，LINE Pay Money透過乘車碼通勤回饋、好友推薦及未成年帳戶開通優惠等活動，將支付服務延伸至大眾運輸、好友轉帳及家庭等日常生活情境。

LINE Pay第3季上線「點好康」與「好康地圖2.0 - AR功能」兩項服務，遊戲化互動平台「點好康」自8月推出，截至10月底，單月互動次數已連續兩個月較前月成長逾一倍，使用者數及回訪率均持續提升，展現強勁成長動能；「好康地圖2.0－AR功能」上線後，整體好康地圖平台瀏覽量亦呈現成長趨勢，反映功能優化有助於提升用戶體驗。兩項新服務搭配既有的「購好券」、「找體驗」及「好行銷」等平台，LINE Pay持續擴大支付與行銷服務的整合價值。

在跨境支付方面，LINE Pay深化與韓國市場的合作，針對韓國熱門旅遊場域推出最高25%回饋及抽LINE POINTS活動；此外，LINE Pay與OLIVE YOUNG的合作亦由韓國實體門市延伸至OLIVE YOUNG Global官方網站，讓台灣用戶無論旅韓消費或線上購物，均能享有更便利的跨境支付服務。

LINE Pay指出，本季是百貨周年慶與電商購物節，國人海外旅遊需求亦維持熱絡，支付需求可望升溫，LINE Pay將持續深化支付服務、拓展多元應用場景，並提升營運效率，為公司長期穩健成長奠定基礎。