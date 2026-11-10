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台揚重訊：淨值轉負 年底引進私募夥伴持續深耕衛星事業

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台揚董事長謝其嘉（中）、總經理吳永欽（左）到證交所日開重大訊息。記者黃晶琳／攝影
台揚董事長謝其嘉（中）、總經理吳永欽（左）到證交所日開重大訊息。記者黃晶琳／攝影

老牌衛星通訊廠台揚（2314）今日在證交所召開重大訊息說明會，董事長謝其嘉表示，台揚面臨市場競爭，財務及經營管理績效承受相當大壓力，對投資人深表歉意，後續將持續調整財務體質、引進策略投資，進行資產活化與處分，同時爭取活化資金。

台揚科技董事會後公布第3季合併務報表，公司淨值為負2.44億元，且負債比率與流動比率分別為109%及65%，已依會計準則及審慎原則，於合併財務報告中提出繼續經營相關健全營運計畫，並經會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」查核報告。

台揚強調，正積極接軌策略合作夥伴改善財務體體質，並提出繼續經營相關健全營運計畫以優先維護股東及利害關係人權益。

台揚總經理吳永欽表示，「台揚將持續營運下去，銀行也支持我們，核心客戶也很支持我們，訂單一直都在，團隊也持續努力」。

吳永欽強調，目前私募計畫已經有特定對象積極接洽中，年底可望引進新資金，資產活化部分會依照規劃，更改善台揚體質，適度處理低毛利率產品線，本業部分核心客戶仍穩定下單，因此現金流也維持穩定，本業將持續深耕高軌，低軌衛星產品以及RF模組等核心產品。

台揚指出，短期面臨重大挑戰之內外在因素包含RAN（開放式無線接取網）發展不如預期，美國補助案與主要客戶例如Dish Network訂單延宕，導致相關基礎建設與產品推展不如預期，美國與丹麥子公司營運成本無法去化。

此外，台揚指出，低軌衛星與新興業務不如預期，主要客戶高軌衛星發射失敗、低軌衛星實際營收占比有限，原先被市場看好的低軌衛星題材未能及時貢獻獲利；中美貿易戰導致無錫子公司營運持續萎縮。

台揚強調，受整體經營環境衝擊及資金市場調度變化影響，及利害關係人權益，公司已著手進行組織再造，聚焦於高附加價；並與主要客戶、金融機構、供應商及各合作夥伴保持密切溝通，以降低外部因素對營運之影響。同時，為確保經營穩健並捍衛員工、股東與利害關係人權益，經營團隊已同步展開四大關鍵策進作為，務求透過精準管理落實財務改善目標。

台揚表示，將引進策略投資，積極辦理私募並引進策略合作夥伴，以充實營運資金、償還借款及健全資本結構；資產活化與處分將處分旗下子公司，評估出售旗下資產及部分轉投資公司股權，活化資產及調整投資布局，加速現金回流以增加公司營運資金，以降低資金占用並增加可用資金來源。

此外，台揚指出，爭取活化資金，積極向原有金融機構爭取支持，藉此提升資金調度彈性；成本控管與樽節部分，集團各子公司已嚴格控管資本支出及撙節成本，以提高整體營運效率，減少各類成本及營業費用支出。

台揚指出，感謝各界理解，除持續依相關規定辦理資訊揭露作業，更將審慎推動各項營運及財務改善措施，以維護股東、客戶、員工及合作夥伴權益。

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