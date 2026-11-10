和碩營收／10月月減12.4%、年增59.6% iPhone 18 Pro銷量不佳影響

和碩（4938）10日公布今年10月營收為1,880.75億元，月減12.4%、年增59.6%，相較上個月下滑，主要受通訊業務下滑影響，法人分析，主要受到蘋果iPhone 18 Pro系列銷量不佳影響。

和碩在今年9月營收衝上歷史新高後，10月營收回檔。以產品別來看，通訊產品相較上個月下滑，而資訊及消費性產品皆呈現雙位數成長；和碩AI伺服器10月仍維持強勁成長動能，也是資訊產品成長主因。

累計和碩今年前十個月營收為1.1兆元，年增19.7%。

法人分析，和碩AI伺服器維持強勁動能，但10月整體營收仍下滑，主要仍是因蘋果iPhone 18 Pro系列銷量不佳影響。

根據《日經新聞》先前報導，受記憶體晶片成本驟升帶動售價調漲影響，終端消費買氣承壓，蘋果已正式通知供應鏈，下修新推出的旗艦機種iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max之零組件產量。

多位知情人士指出，光是今年10月份，蘋果對這兩款高端機型的下單量，就比原定計畫縮減了15%至20%。

此外，和碩將於12日舉行法說會，公布今年第3季財報，及釋出後市展望。