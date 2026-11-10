快訊

清大校長高為元海外覓職爭議落幕？ 清大校務會議表決通過擱置調查案

捲黃仁勳婚外情風波…黃樂是否為中國公民？陸外交部這樣說

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

聽新聞
0:00 / 0:00

和碩營收／10月月減12.4%、年增59.6% iPhone 18 Pro銷量不佳影響

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）10日公布今年10月營收為1,880.75億元，月減12.4%、年增59.6%，相較上個月下滑，主要受通訊業務下滑影響，法人分析，主要受到蘋果iPhone 18 Pro系列銷量不佳影響。

和碩在今年9月營收衝上歷史新高後，10月營收回檔。以產品別來看，通訊產品相較上個月下滑，而資訊及消費性產品皆呈現雙位數成長；和碩AI伺服器10月仍維持強勁成長動能，也是資訊產品成長主因。

累計和碩今年前十個月營收為1.1兆元，年增19.7%。

法人分析，和碩AI伺服器維持強勁動能，但10月整體營收仍下滑，主要仍是因蘋果iPhone 18 Pro系列銷量不佳影響。

根據《日經新聞》先前報導，受記憶體晶片成本驟升帶動售價調漲影響，終端消費買氣承壓，蘋果已正式通知供應鏈，下修新推出的旗艦機種iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max之零組件產量。

多位知情人士指出，光是今年10月份，蘋果對這兩款高端機型的下單量，就比原定計畫縮減了15%至20%。

此外，和碩將於12日舉行法說會，公布今年第3季財報，及釋出後市展望。

和碩 iPhone 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘋果本周將公布財報 上季營收估增逾10%

廣達10月營收月增8.6% 同期最佳

華碩營收／10月創新高 AI 伺服器出貨強勁

華碩10月營收再度超越千億元

相關新聞

陽明財報／第3季營收641.47億元 稅後淨利185.66億元、EPS 5.32元

陽明海運（2609）受惠歐美進口訂艙需求增加，加上主要港口壅塞、航線繞行好望角等因素壓縮市場有效運力，帶動運量及運價同步成長，第3季合併營收641.47億元，稅後淨利185.66億元，年增達207.34%，稅後EPS為每股淨利5.32元。115年前三季累計合併營收為1,487.31億元，稅後淨利257.35億元，年增73.77%，前三季稅後EPS 7.37元。

瑞軒營收／10月30.2億元 月減12.3%、年增31%

瑞軒（2489）10日公告今年10月合併營收30.2億元，較去年同期大幅增加31%，前十月自結累計營收達250.6億元、年增20%，一舉超越114年全年營收。

台積電營收／10月逾5,868億元 年月雙增創新高

台積電（2330）10日公佈2026年10月營收報告。2026年10月合併營收約為新台幣5,868億9,000萬元，較上月增加了14.7%，較去年同期增加了59.7%。創新高。

其他AI股都噴翻了 權王台積電卻沒大漲 市場在擔心什麼？

美國晶片股除了輝達外出現強勁反彈，費城半導體指數大漲6.8%，那斯達克大漲2.74%，台股10日在美股大漲激勵下盤中也一度大漲近1,500點，反彈至十日線附近。各大AI權值股都大漲，台達電（2308）、台光電（2383）、智邦（2345）、欣興（3037）、奇鋐（3017）等都觸及漲停，但權王台積電（2330）卻僅小漲，甚至漲幅縮小接近平盤。

家登營收／10月8.17億元 積極推動12吋光罩載具產品測試驗證

家登（3680）於10日公布2026年10月營收報告，集團合併總營收約為新台幣8.17億元，累計2026年1~10月營收已達77億元，與去年同期累積57.37億元相比成長34%。進入第4季，家登產能滿載，惟本月休假日較多，部分出貨遞延至下月，因應訂單能見度已至明年，家登全力備貨備戰2027。

振宇五金營收／前十月突破20億元 12月雙店齊開跨越百店里程碑

振宇五金（2947）公告10月合併營收達2.1億元，較去年同期成長4.24%，累計前十月合併營收達20.4億元，較去年同期成長7.15%。此外，振宇五金9日董事會通過財報，第3季合併營收達18.3億元，年增7.49%，稅後純益6,791萬元，每股盈餘2.91元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。