志聖獲利／10月倍增、EPS 1.05元 先進封裝與高階PCB添動能

PCB暨半導體設備廠志聖（2467）10日公布10月自結財務資訊，單月稅後純益1.67億元，年增110%，每股純益1.05元，較去年同期0.53元接近翻倍，獲利增幅優於營收表現。

志聖第3季自結營收29.78億元，年增94%；稅後純益5.55億元，年增162%，每股純益3.51元，較去年同期1.4元成長約151%，單季營收與獲利均較去年同期顯著增加。

展望後市，志聖先前指出，先進封裝與先進PCB是今年兩大成長動能。其中，IC載板及高階多層板客戶擴增資本支出，帶動設備接單與出貨；先進封裝設備則配合客戶裝機進度推進，共同支撐營運成長。

隨著AI與高效能運算需求增加，志聖持續將既有設備技術延伸至半導體製程。公司以壓合、貼合、剝離及烘烤等核心能力，結合G2C聯盟夥伴的設備與製程資源，深化先進封裝、IC載板及PCB設備布局，朝提供更完整的製程設備方案發展。

志聖今年上半年半導體業務占營收46%，加計先進PCB後，AI核心成長業務占比達七成。志聖並將設備應用拓展至光學引擎及電源半導體，布局運算、高速互連與電源效率等AI硬體升級需求。

為補強先進封裝技術，志聖近期宣布策略投資暉盛科技，盼結合暉盛的電漿表面處理能力，以及自身熱製程與自動化設備經驗，擴大可服務的製程範圍。公司預期，雙方合作可推動設備供應從單機走向跨製程整合，深化客戶合作。

因應客戶全球擴產，志聖今年持續強化美國在地服務據點，並布局馬來西亞與新加坡等東南亞平台，讓設備與服務能力更貼近客戶，同時強化研發能量，掌握先進封裝擴產及製程升級商機。