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前十月獲利雙位數成長！遠東銀 EPS 0.87元、王道銀 EPS 0.85元
王道銀行（2897）、遠東銀行（2845）10日同步公告自結盈餘，兩家獨立銀行今年前十月自結稅後純益較去年同期都有雙位數成長，其中，遠東銀行前十月每股稅後純益（EPS）0.87元、王道銀行前十月每股稅後純益（EPS）0.85元。
遠東銀行10月自結合併稅後純益4.09億元，每股稅後純益0.08元；累計今年前十月合併稅後純益42.9億元、較去年同期成長23.4%，累計每股稅後純益（EPS）0.87元，全年EPS目標力拚超過1元。
王道銀行10月自結個體稅後純益1.4億元，累計前十月自結個體稅後純益25.07億元，較去年同期成長51.7%，累計每股稅後純益（EPS）0.85元。不論是自結個體稅後純益、累計每股稅後純益皆已超越去年全年的獲利水準。
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