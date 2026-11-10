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統一超營收／10月320.78億元創單月歷史次高 前十月突破3000億大關

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

統一超（2912）10日公布10月合併營收320.78億元，年增7.26%，創單月歷史次高、同期新高；累計前十月營收3,079.56億元，年增5.88%。統一超表示，受惠連假、萬聖節、跨界聯名及換季商機，帶動台灣7-ELEVEN營運成長，加上菲律賓7-ELEVEN、康是美等轉投資事業表現亮眼，共同推升整體營收。

台灣7-ELEVEN持續深耕uniopen會員生活圈經營，藉由「OPENPOINT APP」、「點數」、「支付」三大策略，串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，以「好累積」、「好兌換」、「好有感」打造逾2,000萬名會員高互動「OPENPOINT點數生態系」。

10月為寵愛訂閱制會員再釋出南韓人氣男團專屬「應援能量組」預購活動；uniopen會員加速累積OPENPOINT點數最強神卡中國信託uniopen聯名卡，持續推出多元回饋活動，讓日常支出成為累積點數小確幸。

台灣7-ELEVEN觀察天氣轉涼，濃郁系、甜暖系餐食銷售明顯成長，並持續深化社會廚房角色，從前菜湯品、沙拉、主餐、甜點到飲料換上秋冬新菜單，獨家聯名「雷神巧克力」邀請日本職人監製，讓麵包、甜點、霜淇淋披上經典巧克力風味；「世界麵包日」聯手世界麵包冠軍推出多款新品，並搭配限定烘焙優惠活動。

滿足「蛋白友好」飲食需求，熱食自助區以獨家開發專利蒸鍋販售免剝殼的「黃金滷蛋」及「黃金水煮蛋」，冷藏吊掛商品則有即食雞胸肉與蛋品等多元選擇，帶動鮮食相關業績成長近1成。

首度聯名日本爆紅原創IP角色「Loveez」，推出以情侶戀愛日常為主題系列聯名商品，涵蓋正餐、輕食、烘焙、甜點、水果、零食、飲料到CITY茶飲與現做冰品等超過30款品項，提高商品可愛度與品嚐樂趣，同時打造期間限定主題門市及免費LINE貼圖。

此外，今年「心熱園」熱罐結構首度與南韓人氣女團TWICE成員娜璉合作，推出全新3款主題包裝、限定主題門市包店設計與限量偶像小卡，提前為12月「OPEN!DREAM WORLD夢想音樂節」活動暖身，受到粉絲熱情支持，搶攻年輕世代心占率！

台灣7-ELEVEN繼今年愚人節帶來超乎想像的各式創新商品，成功帶動相關類別業績雙位數成長，亦吸引到年輕客層注意，10月的萬聖節前夕，集結鮮食、甜點、烘焙、零食、門市預購等獵奇爆品推出「萬聖節WOW大賞」，其中呼應網友與消費者期待，首次推出全黑「統一布丁(焦糖爆走丁丁)」，更結合7-ELEVEN i預購/i划算平台同步展開「萬聖節專區」，線上線下共超過百款萬聖商品，響應節日氣氛，創造新一波話題。

台灣7-ELEVEN咖啡及茶飲事業持續穩健成長，CITY CAFE看好年輕人喜愛韓國品牌深具社群擴散潛力，持續推出差異化商品強化討論度，更首度攜手韓國流行服飾品牌 Mardi Mercredi 獨家合作，結合雙方品牌經典元素打造一系列可愛療癒小物與周邊商品，透過雙方品牌換粉效益帶來超乎預期話題討論。

CITY PRIMA精品咖啡升級雙風味體驗，約2,600家限定門市品嚐到全新販售「蜜桃協奏曲」受到咖啡饕客高度喜愛。雙茶品牌CITY TEA現萃茶、！+？ CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR加入「濃郁系」行列，推出暖心熱奶蓋、甜點系「蒙布朗風味茶拿鐵」及多款加料新選擇，多元品牌定位及差異化商品，滿足消費者現調飲品需求。

台灣7-ELEVEN持續推出創新服務，響應交通部觀光署專為國際旅客量身推出「重遊台灣·福氣加倍」方案，率全通路之先推出「外旅獎金儲值」系統支援獎金兌領服務；自助結帳服務亦領先同業推出7大語系自助結帳介面，並攜手南洋百貨INDEX領先推出ibon紙箱預約服務，全面打造國際友善生活服務平台，搶進多元共融旅居商機。

展望11月，台灣7-ELEVEN掌握雙11、黑色購物節、冬季食飲等生活需求，藉由話題商品與主題式全店行銷活動刺激買氣，結合uniopen會員生活圈深化會員服務優勢，跨通路整合提供豐富優質商品與服務體驗，透過多元行銷活動滿足消費需求，推升消費力道，持續架構超越消費者期待的生活型服務平台。

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